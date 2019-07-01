LGS tercihleri başladı milyonlarca öğrenci girebileceği okulların taban ve taban puanlarını merak ediyor. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını araştırıyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. İşte e-okul lise başarı sırası kontenjanları yüzdelik dilimleri! LGS lise taban puanları 2019 LGS Ankara İstanbul okul yüzdelik dilimleri!