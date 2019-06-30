2 yıllık önlisans eğitimi alan öğrencilerin eğitim hayatını 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek için girdiği DGS sınavı 21 Temmuz'da yapıldı. Adaylara toplam 120 soru soruldu ve 150 dakika sürdü. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı gün belli mi? 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 336 bin 573 adayın katılacağını bildirdi.