DGS'de kaç net kaç puan yapar? DGS sınavı 2019 yılında da heyecanla beklendi. DGS ne zaman yapılacak, puan hesaplama nasıl yapılır? ? Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimini dört yıllık lisans seviyesine taşımak isteyen vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na giriyorlar. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapıldı. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.