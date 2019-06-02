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  • 02.06.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 14:18

Son dakika: ve cevap anahtarı yayımlandı | 2019 LGS kitapçığı soru ve cevaplar

Son dakika... kapsamında dün gerçekleştirilen ın ve cevap anahtarı "https://www..gov.tr " internet adresinden yayımlandı. MEB'in meb.gov.tr'den yayımladığı 2019 LGS sözel kitapçığını ve 2019 LGS sayısal kitapçığını haberimizden bulabilirsiniz. İşte 2019 LGS soru ve cevaplarının yer aldığı o kitapçıklar...

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında dün gerçekleştirilen ın ve cevap anahtarı "https://www..gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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