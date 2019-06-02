SON DAKİKA: 2019 LGS sayısal soru ve cevap kitapçığı! 2019 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamı

2019 LGS soru ve cevap kitapçığı yayımlandı... Son dakika haberi... Milyonlarca öğrencinin girdiği 2019 LGS'nin soru ve cevap kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. MEB'in internet sitesinden yayımlanan kitapçıklarda dün sınavda çıkan soru ve cevaplar bulunuyor. Bu haberin ardından sınava giren öğrenciler ve aileleri arama yapmaya başladı. 2019 LGS soru ve cevap kitapçığının tamamı... 2019 LGS sayısal soru ve cevap kitapçığı... 2019 LGS sayısal soruları ve cevap anahtarı haberimizde...