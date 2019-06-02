Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları | meb.gov.tr

Son dakika... LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. MEB'in yayımladığı 2019 LGS sözel bölüm soru ve cevapları sitemizde. İşte milyonlarca öğreninin merakla beklediği meb.gov.tr'de yayımlanan 2019 LGS soru ve cevaplarını içeren soru kitapçığı...

02.06.2019 13:57 - Son Güncelleme: 02.06.2019 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





