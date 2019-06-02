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Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları | meb.gov.tr

Son dakika... LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. MEB'in yayımladığı 2019 LGS sözel bölüm soru ve cevapları sitemizde. İşte milyonlarca öğreninin merakla beklediği meb.gov.tr'de yayımlanan 2019 LGS soru ve cevaplarını içeren soru kitapçığı...

02.06.2019 13:57 - Son Güncelleme: 02.06.2019 14:17
Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. İşte 2019 LGS sözel bölüm soru ve cevapları...

Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları
Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları
Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları
Son dakika... 2019 LGS sözel bölüm soru kitapçığı yayımlandı! MEB LGS soru ve cevapları
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