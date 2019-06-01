LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) iki oturum halinde bugün gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin sınava hazırlanabilmeleri için her ay örnek sorular listesi yayınlamıştı. Bu örnek sorular ile sınava hazırlanan öğrenciler bugün katıldıkları sınavda çıkan soruların ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla resmi tatil uygulanacağı için soru ve cevapların önümüzdeki hafta açıklanması beklenmiyor. Tahminlere göre, LGS soru ve cevapların 10-14 Haziran'da yayınlanması bekleniyor. Tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.