Lgs yarışı

Sekizinci sınıf öğrencilerinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dün sona erdi. Türkiye genelindeki yaklaşık 1 milyon öğrenci, sınava girdi. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu, 09:30'da gerçekleşti. Öğrenciler arasında sadece sınavda değil, sınav öncesinde de adeta yarış hakimdi! Öğrenciler sınava yetişmek için mücadele etti. Çoğu genç koşarak son anda sınava yetişti. Gaziantep'te Suriye uyruklu 8. sınıf öğrencisi Amina Haydar, 10 dakika kala sınava girmek için Cumhuriyet Ortaokulu'na gitti. Kimliğini evde unutan Amina'nın imdadına polis yetişti. Polis aracıyla evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Hatice Uygun isimli öğrenci ise kimliğini kaybetiği için sınava giremedi. Gözyaşları içinde kalan Uygun, hafta sonu açık olan Nüfus Müdürlüğü'nde kimliği çıkarıldıktan sonra sınava yetişti. Van'da da kimliğini unutulan Berat Şalvan 30 dakika boyunca babasını bekledi. Son anda sınava girdi. Adanalı Abdülkadir Kayra ise diğerleri kadar şanslı değildi. LGS'ye kimliğini unuttuğu için alınmayan Abdulkadir babasının kimliğini getirmesini bekledi. Bir dakikalık gecikmeden dolayı LGS'ye giremedi. Aksaray'da ise LGS'ye giderken kaza geçirerek yaralanan Nisa Öztürk, LGS yerine hastaneye gitti.







Adana'da kimliğini evde unutan Abdülkadir, sınava alınmadı. Talihsiz genç, "Emeklerim boşa gitti" diye ağladı.





Kimliğini evde unutan Amina'nın imdadına polis yetişti.



SONUÇLAR 24 HAZİRAN'DA

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.