2019 DGS başvuruları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuru detayları merak ediliyor. DGS başvuru kılavuzu ise gündemde. DGS kılavuzunun yayınlanması ile birlikte başvuru ile ilgili merak edilenler belli olacak. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? DGS başvuruları nasıl yapılacak? 2019 DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2019 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS kılavuzunun kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor. 2019 DGS kılavuzu, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak. Peki, DGS başvuru ücreti belli oldu mu? 2018 yılında DGS başvuru ücreti ne kadardı?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2018 yılında DGS başvuru üceti 100 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2019 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2019 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.

DGS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

2019 DGS SINAVI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2019 DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayac aktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.