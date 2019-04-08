AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav soru ve cevapları, sınava katılan binlerce adayın gündeminde. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen öğrenciler soru ve cevapların yayınlanıp, yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
08.04.2019 14:48
- Son Güncelleme: 08.04.2019 14:48
AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimi devam ettiren öğrenciler, 6-7 Nisan'da 2. dönem sınavlarına katıldı. Sınavın ardından öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?
AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
6-7 Nisan'da uygulanan AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, soru ve cevapların kısa süre içerisinde arışıma açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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