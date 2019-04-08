AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

6-7 Nisan'da uygulanan AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, soru ve cevapların kısa süre içerisinde arışıma açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.