AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler, bu hafta sonu bahar dönemi vize sınavlarına katılacaklar. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrencilerin sınav giriş yerlerini öğrendikten sonra sınava gireceklere yerlere bir gün öncesinden gelerek sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamaları öneriliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri ise AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst kısımda 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAVI NASIL OLACAK?

AÖF vize sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar dört oturum halinde yapılacak.

SINAVA GİRERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.