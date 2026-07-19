Yunanistan’dan Batı Trakya’da eğitim hakkına gasp! Türklerin 8 okulu daha kapatılıyor… Dışişleri’nden tepki
Yunanistan Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yetersizliğini bahane ederek Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldı. Kararla birlikte bölgedeki azınlık ilkokulu sayısı 76’ya geriledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli kararı kınayarak uygulamanın Lozan Barış Antlaşması ihlali olduğunu vurguladı. Keçeli İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulunda birinci sınıfa kayıtlarda çıkarılan engellerin sistematik baskının parçası olduğunu aktardı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu kararın derin üzüntü yarattığını belirterek azınlık eğitiminin fiilen daraltıldığını bildirdi. Kurul Yunanistan’ı uluslararası yükümlülüklere uymaya davet etti. Türkiye Batı Trakya Türk Azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla destekleyeceğini duyurdu.
Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk varlığına yönelik baskıcı politikaları eğitim alanında yeni boyut kazandı.
Yunanistan Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde özerk mahiyetteki Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararı alması büyük tepki topladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ile Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu peş peşe açıklamalar yaparak Yunanistan'ın sistematik baskı politikalarını kınadı.
LOZAN'I İHLAL ETME YUNAN
Yunanistan'ın azınlık haklarını hedef alan adımlarına sert tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan'ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür." dedi.
Türk okulunda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Keçeli, "İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir." diye konuştu.
Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe saydığını anlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Batı Trakya Türk Azınlığı'yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
TÜRKLERİN HAKLARI TÖRPÜLENİYOR
Yunanistan'ın asimilasyon politikalarına karşı çıkan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, 8 Türk azınlık ilkokulunun kapatılması kararının Lozan Barış Antlaşması'na aykırı olduğunu bildirdi.
Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın "derin üzüntü ve endişeyle" karşılandığı belirtilerek azınlık eğitiminin geleceğine ilişkin kaygıların arttığı aktarıldı.
İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulunda birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin durumuna değinilen açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından aylar sonra çeşitli gerekçelerle kayıtların iptal edilmek istenmesinin endişeleri derinleştirdiği vurgulandı.
Kurul, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim alanındaki haklarının korunması yerine fiilen daraltıldığı yönünde ciddi kaygılar doğduğunu paylaştı.
KAZANILMIŞ HAKLARA GASP
Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının Yunanistan'daki devlet okullarıyla aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Kurul, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan azınlık eğitimi hakkının ihlal edilmemesi çağrısında bulundu.
Azınlık eğitiminin yıllar içinde okul kapatmaları, idari kısıtlamalar ve yeni engellerle giderek daraltılmasının Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim alanındaki kazanılmış haklarını aşındırdığı ileri sürülerek bu yaklaşımın Lozan Barış Antlaşması'nın ruhu ve Yunanistan'ın uluslararası yükümlülükleriyle bağdaşmadığı dile getirildi.