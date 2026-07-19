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Guyana’da batan 87 yıllık feribotta can pazarı

Güney Amerika ülkesi Guyana’da başkent Georgetown’dan Port Kaituma bölgesine giden 1939 yapımı MV Barima feribotu alabora oldu. Gemide 116 yolcu ile 17 mürettebat bulunurken gece saat 23.00 sularında alınan acil durum ihbarıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisine rağmen 53 kişiye ulaşıldı. Guyana Başbakanı Mark Phillips kayıp yolcuları arama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

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Guyana’da batan 87 yıllık feribotta can pazarı

Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcu taşıyan feribotun sulara gömülmesiyle büyük trajedi yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre arama kurtarma ekipleri 53 kişiye ulaşabildi.

Güney Amerika ülkesi Guyana’da başkent Georgetown’dan Port Kaituma bölgesine giden 116 yolculu MV Barima feribotu sefer sırasında alabora oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Güney Amerika ülkesi Guyana’da başkent Georgetown’dan Port Kaituma bölgesine giden 116 yolculu MV Barima feribotu sefer sırasında alabora oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ACİL DURUM İHBARI

Başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine doğru yola çıkan MV Barima feribotu sefer sırasında alabora oldu.

Toplam 116 yolcu taşıyan geminin batması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen şu ana kadar sadece 53 kişiye ulaşıldı.

Guyana Bayındırlık Bakanı Juan Edghill sosyal medya hesabı üzerinden kazaya dair detayları paylaştı.

Yerel saatle 23.00 sularında acil durum ihbarı aldıklarını belirten Edghill, feribot mürettebatı ile 116 yolcu için arama kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını bildirdi.

Guyana açıklarında 1939 yapımı MV Barima feribotunun batması sonucu büyük trajedi yaşanıyor. Guyana açıklarında 1939 yapımı MV Barima feribotunun batması sonucu büyük trajedi yaşanıyor.

53 KİŞİ KURTARILDI

Guyana Başbakanı Mark Phillips kazaya ilişkin son durumu değerlendirdi.

Phillips, arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 53 kişinin kurtarıldığını, diğer yolcuların bulunması amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Toplam 116 yolcu ile 17 mürettebatın bulunduğu geminin alabora olmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sadece 53 kişiye ulaştı. Toplam 116 yolcu ile 17 mürettebatın bulunduğu geminin alabora olmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler sadece 53 kişiye ulaştı.

FERİBOT 87 YILLIK

1939 yılında inşa edilen MV Barima feribotunun donanımına dair bilgiler ortaya çıktı.

Bakan Edghill, 17 kişilik mürettebatın vazife yaptığı feribotta 250 can yeleği, 2 sert cankurtaran botu ile 6 şişirilebilir cankurtaran botu bulunduğunu aktardı.

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