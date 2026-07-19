Guyana’da batan 87 yıllık feribotta can pazarı

Güney Amerika ülkesi Guyana’da başkent Georgetown’dan Port Kaituma bölgesine giden 116 yolculu MV Barima feribotu sefer sırasında alabora oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

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Başkent Georgetown'dan Port Kaituma bölgesine doğru yola çıkan MV Barima feribotu sefer sırasında alabora oldu.

Toplam 116 yolcu taşıyan geminin batması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen şu ana kadar sadece 53 kişiye ulaşıldı.