ABD Başkanı Trump Dünya Kupası finalinde! Tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi

TRİBÜNLERDEN ARA ARA YUHALAMA SESLERİ

ABD milli marşının okunmasının ardından Trump'ın görüntüsü kısa süreliğine stat ekranlarına yansıtıldı. Tribünlerin bazı bölümlerinden yuhalama sesleri yükselse de, bu tepki Trump'ın başkanlığı döneminde diğer spor organizasyonlarında karşılaştığı protestolar kadar sert olmadı.

Trump, yeniden seçilmesinden bu yana birçok spor organizasyonuna katıldı. Geçen yıl Super Bowl, ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open), Daytona 500 ve Ryder Cup golf turnuvasını izledi. Bu yıl ise çeşitli golf organizasyonlarının yanı sıra üniversite futbolu ulusal şampiyonluk maçı ve NBA Finalleri'nin üçüncü karşılaşmasına katıldı. New York Knicks'in sahasında oynanan NBA final maçında da tribünlerden yuhalanmıştı.

Trump'ın bu ziyareti, ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda izlediği ilk maç oldu. Trump'ın ayrıca İspanya ile Arjantin arasındaki finalin ardından şampiyon takıma kupayı takdim etmesi de planlandı. Maçın ilk dakikalarında locasından Dünya Kupası kupasına dokunduğu da görüldü.

2022 Dünya Kupası finalinde kupayı Arjantinli Lionel Messi ve takım arkadaşlarına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte vermişti. 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ise kupayı Fransa'ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takdim etmişti.

Trump, ABD topraklarında düzenlenen bir Dünya Kupası finaline katılan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. ABD'nin 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı dönemde dönemin Başkanı Bill Clinton final maçına katılmamış, kupayı dönemin Başkan Yardımcısı Al Gore vermişti.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya