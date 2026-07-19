ABD Başkanı Trump Dünya Kupası finalinde! Tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren 2026 Dünya Kupası finalini FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte locadan izledi. Trump'ın stat ekranlarına yansıyan görüntüsü tribünlerin bir bölümünün protestosuyla karşılanırken, finale çok sayıda devlet lideri de katıldı.
Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren 2026 Dünya Kupası finalinde, İspanya ile Arjantin, 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.
TRUMP DA ORADA
The Guardian'da yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump da New York New Jersey Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kupası finalinde yerini aldı. Trump, stadyuma Marine One başkanlık helikopteriyle geldi. Trump'ın helikopteri, maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika kala stadyumun üzerinden uçtu.
Marine One kısa süre sonra yakındaki bir alana iniş yaptı.
Trump, maç başlamadan kısa süre önce FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte stadyumun batı tarafındaki camla çevrili lüks locada yerini aldı.
Yakınında İspanya Kralı VI. Felipe, Kanada Başbakanı Mark Carney, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yanı sıra eski futbolcular ve diğer üst düzey davetliler de bulunuyordu.
TRİBÜNLERDEN ARA ARA YUHALAMA SESLERİ
ABD milli marşının okunmasının ardından Trump'ın görüntüsü kısa süreliğine stat ekranlarına yansıtıldı. Tribünlerin bazı bölümlerinden yuhalama sesleri yükselse de, bu tepki Trump'ın başkanlığı döneminde diğer spor organizasyonlarında karşılaştığı protestolar kadar sert olmadı.
Trump, yeniden seçilmesinden bu yana birçok spor organizasyonuna katıldı. Geçen yıl Super Bowl, ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open), Daytona 500 ve Ryder Cup golf turnuvasını izledi. Bu yıl ise çeşitli golf organizasyonlarının yanı sıra üniversite futbolu ulusal şampiyonluk maçı ve NBA Finalleri'nin üçüncü karşılaşmasına katıldı. New York Knicks'in sahasında oynanan NBA final maçında da tribünlerden yuhalanmıştı.
Trump'ın bu ziyareti, ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda izlediği ilk maç oldu. Trump'ın ayrıca İspanya ile Arjantin arasındaki finalin ardından şampiyon takıma kupayı takdim etmesi de planlandı. Maçın ilk dakikalarında locasından Dünya Kupası kupasına dokunduğu da görüldü.
2022 Dünya Kupası finalinde kupayı Arjantinli Lionel Messi ve takım arkadaşlarına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte vermişti. 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ise kupayı Fransa'ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takdim etmişti.
Trump, ABD topraklarında düzenlenen bir Dünya Kupası finaline katılan görevdeki ilk ABD Başkanı oldu. ABD'nin 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı dönemde dönemin Başkanı Bill Clinton final maçına katılmamış, kupayı dönemin Başkan Yardımcısı Al Gore vermişti.