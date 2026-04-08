Türkiye'den Yunanistan'a "müftü" tepkisi: Yanlış yoldan dönün!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Antlaşması’yla güvence altına alınan hakları ihlal ettiğini belirterek sert tepki gösterdi. Dimetoka’da başlatılan “tayinli müftü” uygulamasının Rodop ve İskeçe’de de dayatılmaya çalışıldığını vurgulayan Bakanlık, Atina’ya "Bu yanlıştan dönün" uyarısı yaptı.

Türkiye'den Yunanistan'a "müftü" tepkisi: Yanlış yoldan dönün!
  • Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımadığını ve Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınan hakları hiçe saydığını açıkladı.
  • Yunanistan, Dimetoka'dan sonra şimdi de Rodop ve İskeçe illerinde azınlık temsilcileriyle istişare edilmeden tayinli müftü belirleme sürecini uygulamaya çalışıyor.
  • Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını uluslararası toplumun dikkatine sunduğunu belirtti.
  • Bakanlık, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda yürüdükleri yanlış yoldan geri dönmeye çağırdı.
  • Türkiye'nin Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımamasına tepki göstererek "Yanlıştan dönün" dedi.

Bakanlık, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın Lozan Barış Antlaşması'yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'den Yunanistan'a "müftü" tepkisi: Yanlış yoldan dönün!-1

Geçen aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, "seçim kisvesi altında dayatılan tayinli müftü" belirleme sürecinin, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın "soydaşlara yönelik baskıcı uygulamalarını" sonlandırmasının ikili ilişkileri de olumlu etkileyeceği vurgulanarak, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

