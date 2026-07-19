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Yunanistan'da Çipras feryadı: Nüfus azalıyor, adalar elden gidiyor

Türkiye’nin Ege’deki artan gücü ve Yunan adalarının turizm ile ticaret açısından Türkiye’ye bağımlı hale gelmesi Atina’da paniğe yol açtı. Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, hükümete seslenerek, Ege adalarındaki nüfus gücünün zayıflaması durumunda silahlanmanın hiçbir işe yaramayacağını dile getirdi. Nüfusu hızla azalan adalara yatırım yapılması çağrısında bulunan Çipras, “Sadece güçlü silahlanmalarla kendimizi kurtarabileceğimizi ve bu adaları koruyabileceğimizi mi sanıyoruz?” dedi.

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Yunanistan'da Çipras feryadı: Nüfus azalıyor, adalar elden gidiyor

SYRIZA liderliğinden istifa ettikten sonra Yunan Sol İttifakı'nı (ELAS) kuran eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, parti üyeleriyle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye korkusunu gündeme aldı.

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BATI ANADOLU ADALARINDA KAÇINILMAZ SONA DOĞRU

Atina'ya uzak olup, Türkiye karasularına oldukça yakın mesafede bulunan adaların Türkiye ile turizm ve ticaretle ayakta durduğu biliniyor.

Lozan Antlaşması'yla Yunanistan'a bırakılan adalarda silahlanma yasak olmasına rağmen birçok adada Atina yönetiminin füze bataryaları ve silah sistemleri yer alıyor.

Son dönemde susuzlukla gündeme gelen "Ege" adalarında nüfusun 500 binin altına düşmesi karşısında Yunan kamuoyunda tekrar edilen "Türkiye'ye yakınlaşma" tartışmalarına Çipras da katıldı.

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Türkiye'ye karşı askeri açıdan silahlanmanın yanı sıra nüfus gücü açısından zayıf kaldıklarına vurgu yapan Çipras, adalarda toplumsal yapının zayıfladığını itiraf etti.

ELAS partisi lideri Çipras, ülkesinin Türkiye karşısındaki silahlanma politikasını ve "Ege" adalarındaki stratejisini eleştirdi.

Atina yönetimi Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Anadolu (Ege) adalarını silahlandırıyor. (Fotoğraf: AA)Atina yönetimi Lozan Antlaşması'na rağmen Batı Anadolu (Ege) adalarını silahlandırıyor. (Fotoğraf: AA)

'SİLAHLA KENDİMİZİ KURTARAMAYIZ'

"Güçlü Yunanistan" kavramının içinin nasıl doldurulması gerektiğini sorgulayan Çipras, milyarlarca euronun Fransa yapımı Rafale savaş uçaklarına harcanması yerine, Türkiye'nin tam karşısında yer alan adalardaki toplumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras şunları söyledi:

"Sınır bölgelerindeki adalı olma durumu hakkında konuştuğumuzda, güçlü bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Güçlü Yunanistan ne demektir? Güçlü Yunanistan, Rafale uçaklarına sahip olmak için milyarlarca para harcamak mıdır yoksa Türkiye'nin karşısındaki adalarda güçlü toplumlara sahip olmak için de para harcamak mıdır?

Eğer bu adalarda yaşamaya devam edebilecek insanlara sahip olmak bizi kurtarmayacaksa, bizi ne kurtaracaktır? Eğer bu adalar terk edilirse, sadece güçlü silahlanmalarla kendimizi kurtarabileceğimizi ve bu adaları koruyabileceğimizi mi sanıyoruz? İşte burada mesele bir öncelikler meselesidir. Bir soruda üç farklı konuyu açmış oldunuz."

Ege adalarında nüfusun 500 binin altına düşmesi ve kamuoyunda başlayan ilhak tartışmaları üzerine konuşan Çipras, milyarlarca avronun Fransa yapımı Rafale savaş uçaklarına harcanmasına tepki gösterdi. Ege adalarında nüfusun 500 binin altına düşmesi ve kamuoyunda başlayan ilhak tartışmaları üzerine konuşan Çipras, milyarlarca avronun Fransa yapımı Rafale savaş uçaklarına harcanmasına tepki gösterdi.

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