Yunanistan'da Çipras feryadı: Nüfus azalıyor, adalar elden gidiyor

'SİLAHLA KENDİMİZİ KURTARAMAYIZ'

"Güçlü Yunanistan" kavramının içinin nasıl doldurulması gerektiğini sorgulayan Çipras, milyarlarca euronun Fransa yapımı Rafale savaş uçaklarına harcanması yerine, Türkiye'nin tam karşısında yer alan adalardaki toplumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras şunları söyledi:

"Sınır bölgelerindeki adalı olma durumu hakkında konuştuğumuzda, güçlü bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Güçlü Yunanistan ne demektir? Güçlü Yunanistan, Rafale uçaklarına sahip olmak için milyarlarca para harcamak mıdır yoksa Türkiye'nin karşısındaki adalarda güçlü toplumlara sahip olmak için de para harcamak mıdır?

Eğer bu adalarda yaşamaya devam edebilecek insanlara sahip olmak bizi kurtarmayacaksa, bizi ne kurtaracaktır? Eğer bu adalar terk edilirse, sadece güçlü silahlanmalarla kendimizi kurtarabileceğimizi ve bu adaları koruyabileceğimizi mi sanıyoruz? İşte burada mesele bir öncelikler meselesidir. Bir soruda üç farklı konuyu açmış oldunuz."