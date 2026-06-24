Ha İsrail ha Yunan… Atina yine anlaşmayı çiğnedi! Türk öğrencileri almadılar

Lozan Antlaşması'nın 40. ve 41. maddeleri, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın kendi dillerinde okul kurma ve çocuklarının kendi dillerinde eğitim görme haklarını güvence altına alıyor.

Önergede İskeçe İlköğretim Müdürü Evmorfia Stilianidu ile Doğu Makedonya-Trakya Eğitim Bölge Müdür Vekili Marigula Kosmidu'nun kayıt işlemlerine kasıtlı engel olduğu ifade edildi.

Zeybek, öğrencinin azınlık okuluna kaydedilebilmesi için her iki ebeveynin Yunanistan vatandaşı olmasını zorunlu kılan yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde hayatını sürdüren Türk azınlığa yönelik eğitim engelleri, uluslararası hukuku hiçe sayan yeni boyutuyla ortaya çıktı. İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokuluna kayıt yaptırmak isteyen 2 öğrencinin, ebeveynlerinden birinin yabancı uyruklu olduğu gerekçesiyle okul kapısından çevrildiği öğrenildi.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, velilerin şikayeti üzerine skandal kararı Yunanistan Parlamentosuna taşıdığını duyurdu.

Eğitim Bakanlığına soru önergesi sunan Zeybek, çocukların Batı Trakya'da ikamet ettiğini belirterek, "Bu çocuklar azınlık toplumunun doğal parçasıdır. Öğrencinin azınlık okuluna kaydedilebilmesi için her 2 ebeveynin Yunanistan vatandaşı olmasını zorunlu kılan yasal düzenleme bulunmuyor. Bu uygulama tamamen hukuki dayanaktan yoksundur." diye konuştu.

İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu

KASTİ ENGELLEDİ

Önergede, İskeçe İlköğretim Müdürü Evmorfia Stilianidu ile Doğu Makedonya-Trakya Eğitim Bölge Müdür Vekili Marigula Kosmidu'nun kayıt işlemlerine kasıtlı engel olduğu belirtildi.

Eğitim Bakanlığından acil cevap talep eden Zeybek, "2 öğrencinin kayıtları hangi hukuki gerekçeyle engellendi? Benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli adımlar derhal atılmalıdır." ifadelerini paylaştı.

Yeterli öğrenci bulunmasına rağmen bazı azınlık okullarının kapalı tutulduğunu aktaran Zeybek, "Son yıllarda azınlık eğitimine ilişkin çeşitli sorunlar sürekli gündeme geliyor. Eğitim alanındaki keyfi uygulamalar kabul edilemez." değerlendirmesini dile getirdi.

İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek

YUNAN LOZAN'I ÇİĞNİYOR

Hüseyin Zeybek, Yunanistan'ın taraf olduğu Lozan Antlaşması'nın azınlığın eğitim, dil ve din alanındaki haklarını güvence altına aldığını vurguladı.

Zeybek, Batı Trakya'daki azınlık eğitimini düzenleyen yasal çerçevenin bu hakları koruduğunun altını çizdi.

1. Dünya Savaşı sonucunda 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan antlaşmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri katıldı.

LOZAN NE DİYOR

Yunanistan'ın ihlal ettiği Lozan Antlaşması'nın Azınlıkların Korunması başlığı altındaki 37 ile 44. maddeleri, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarını net sınırlarla belirliyor.

Yunanistan tarafından temel kanunlar olarak kabul edilen bu hükümlere hiçbir resmi işlemin aykırı olmaması gerekiyor.

Antlaşmanın 37. maddesi temel kanunlar statüsünü korurken, 39 ve 40. maddeler eşitlik ilkesini, 42. madde kültürel ve dini özerkliği garanti altına alıyor. Özellikle eğitim ve dil haklarının ana kaynağını oluşturan 40. madde, Müslüman azınlıklara mensup Yunan uyruklarının her türlü okullar kurmak, yönetmek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak konularında eşit hakka sahip olduğu kaydediliyor.

41. madde, azınlık çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle öğretim görmeleri için Yunan hükümetinin gerekli kolaylığı sağlayacağını hükme bağlıyor. Din ve ibadet özgürlüğünü kapsayan 38 ve 42. maddeler toplu halde değerlendirildiğinde, Batı Trakya'daki azınlığın kendi dilini kullanan ve eğitim kurumlarını yönetme yetkisine sahip özerk yapı olarak uluslararası hukukla korunması gerekiyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya