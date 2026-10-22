HUDUT İHLALLERİNİ ÖNLE AB Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a yönelik tutumuna da değinen el Koni, birliğin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktardı. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden cesaret alarak hareket etmemesi gerektiğini söyleyen el Koni, "Avrupa Birliği söz konusu olduğunda, üye devletlerinden birine sempati duyması doğaldır. Yani bu doğal dayanışmadır ancak Avrupa Birliği yükümlülüklerini de yerine getirmelidir. Yunanistan da Avrupa Birliği'nden cesaret almamalı, yerleşik kurallara başvurmalıdır." diye konuştu. Atinada Libya mutabakatı şoku: Bingazi ve Trablus Ankara güdümünde! Egede 12 mil tehdidi

Atina yönetimine uluslararası tahkim çağrısı yapan el Koni, "Yunanistan'ın herhangi hakkı varsa uluslararası tahkime başvurmalıdır." dedi. Yunanistan'ın tepkisini üzücü olarak nitelendiren el Koni, "Bu üzücü, gerçekten üzücü. Dediğim gibi, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin gücüne dayanmaya çalışması üzücüdür. Avrupa Birliği, üye devletlerinin diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmesini, Avrupa Birliği'nin gücüne dayanarak Türkiye, Libya veya herhangi başka ülkeye karşı güç gösterisinde bulunmaya çalışmasını engellemelidir." değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan'ın Kaddafi döneminden bu yana kendi hakkından fazlasını talep ederek anlaşmaları engellediğini belirten El Koni, Atina'nın Avrupa Birliği gücüne sığınarak diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmeye çalışmasının üzücü olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE İÇİN KAPILAR ARDINA KADAR AÇILACAK Temsilciler Meclisinin mutabakatı onaylamasının uzun zamandır beklenen adım olduğunu ve tam zamanında gerçekleştiğini belirten el Koni, bu kararın Türk şirketleri için büyük ekonomik fırsatlar oluşturduğunu anlattı. Libya'nın keşfedilmemiş enerji kaynaklarına dikkat çeken el Koni, "Libya'nın rezervlerinin çoğu henüz keşfedilmedi. Akdeniz'de veya karada, Libya toprakları içinde imtiyaz alanlarına ihtiyacımız var." dedi. Yunan basınında Türkiye paniği: Atina’nın Doğu Akdeniz hesabı bozuldu