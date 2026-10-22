Libya Başkanlık Konseyi Yardımcısı Koni’den Yunanistan’a tepki: Hakkından fazlasını istiyorlar
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının Temsilciler Meclisinden geçmesinin tam zamanında atılmış stratejik adım olduğunu belirten Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el Koni, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de hak ettiğinden fazlasını talep ettiğini vurguladı. El Koni, Atina yönetiminin Avrupa Birliği’nin gücüne sığınarak sınır ihlalleri yapmaması gerektiğini kaydetti. Atina’nın iddialarında haklı olması durumunda uluslararası tahkime başvurması gerektiğini aktaran el Koni, mutabakatın onaylanmasıyla birlikte Türk şirketlerinin Libya’daki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için büyük fırsatlar doğduğunu ifade etti.
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el Koni, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasının Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendirdi.
"YUNANİSTAN HAKKINDAN FAZLASINI TALEP EDİYOR"
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tutumunu eleştiren el Koni, Atina'nın itirazlarının yersiz olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın geçmişe dayandığını anlatan el Koni, "Libya ve Yunanistan arasındaki bu anlaşmazlık yeni değil. Kaddafi döneminden beri Yunanistan hakkından fazlasını istediği için anlaşma imzalayamadık. Ancak Libya, Yunanistan, Mısır ve Türkiye dahil tüm ülkeler için açıkça belirlenmiş pay var." dedi.
Yunanistan'ın itirazlarını normal karşıladıklarını çünkü her zaman hak ettiklerinden fazlasını istediklerini dile getiren el Koni, "Bizimle onlar arasındaki fark bu. Biz haklarımızı istiyoruz, onlar ise hak ettiklerinden fazlasını talep ediyorlar. Biz bu konuda 2011'den önce bile kararlıydık, bugün haydi haydi kararlıyız. Libya'nın haklarını savunması son derece doğaldır." ifadelerini kullandı.
El Koni, Türkiye ile yapılan mutabakatın uluslararası hukuka dayandığını bildirdi.
HUDUT İHLALLERİNİ ÖNLE AB
Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a yönelik tutumuna da değinen el Koni, birliğin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktardı.
Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden cesaret alarak hareket etmemesi gerektiğini söyleyen el Koni, "Avrupa Birliği söz konusu olduğunda, üye devletlerinden birine sempati duyması doğaldır. Yani bu doğal dayanışmadır ancak Avrupa Birliği yükümlülüklerini de yerine getirmelidir. Yunanistan da Avrupa Birliği'nden cesaret almamalı, yerleşik kurallara başvurmalıdır." diye konuştu.
Atina yönetimine uluslararası tahkim çağrısı yapan el Koni, "Yunanistan'ın herhangi hakkı varsa uluslararası tahkime başvurmalıdır." dedi.
Yunanistan'ın tepkisini üzücü olarak nitelendiren el Koni, "Bu üzücü, gerçekten üzücü. Dediğim gibi, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin gücüne dayanmaya çalışması üzücüdür. Avrupa Birliği, üye devletlerinin diğer ülkelerin sınırlarını ihlal etmesini, Avrupa Birliği'nin gücüne dayanarak Türkiye, Libya veya herhangi başka ülkeye karşı güç gösterisinde bulunmaya çalışmasını engellemelidir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE İÇİN KAPILAR ARDINA KADAR AÇILACAK
Temsilciler Meclisinin mutabakatı onaylamasının uzun zamandır beklenen adım olduğunu ve tam zamanında gerçekleştiğini belirten el Koni, bu kararın Türk şirketleri için büyük ekonomik fırsatlar oluşturduğunu anlattı.
Libya'nın keşfedilmemiş enerji kaynaklarına dikkat çeken el Koni, "Libya'nın rezervlerinin çoğu henüz keşfedilmedi. Akdeniz'de veya karada, Libya toprakları içinde imtiyaz alanlarına ihtiyacımız var." dedi.
Enerji alanında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini aktaran el Koni, "Ancak bu alanda uzmanlaşmış Türk kardeşlerimizle birlikte hem petrol hem de doğal gaz arama ve çıkarma koordinasyonunu hızlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Meclis kararının Ankara için yeni fırsatlar doğuracağını söyleyen el Koni, "Meclisin onayı elbette Türkiye için kapıları ardına kadar açacaktır. Sadece Türkiye'nin Libya ile anlaşma imzalamış dost ülke olmasından değil, aynı zamanda yetenek ve tecrübeye sahip olmasından dolayıdır." diye konuştu.
Türk şirketlerinin Libya'nın tamamında faaliyet göstermesini beklediklerini dile getiren el Koni, "Şüphesiz Türkiye bu noktada kilit ortak olacaktır. Umarım diğer ülkelere yetişir. Çünkü petrol ve doğal gazın çıkarılmasına, pazarlanmasına katkıda bulunmak amacıyla bilinen büyük Türk şirketlerinin tam da bu dönemde Libya'nın her bölgesinde var olmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.