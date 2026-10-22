Arnavutluk Meclisinde öğrenci eylemleri gerilimi: Muhalefet ve iktidar birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
Arnavutluk Meclisinde, ülkede on gündür devam eden öğrenci gösterilerinin genel kurul gündemine alınması talebi üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında şiddetli arbede yaşandı. Muhalif vekillerin meclis oturumunu engellemek amacıyla sandalyeleri masaların üzerine koymasıyla başlayan gerginlik, kısa sürede karşılıklı yumruklaşmalara dönüştü. Yaşanan kaos ortamının ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, kalan gündem maddelerinin tartışılmadan doğrudan oylanmasına karar verdi.
Arnavutluk Meclisinde, ülkede 10 gündür devam eden öğrenci gösterilerinin genel kurul gündemine alınması talebi, milletvekilleri arasında şiddetli arbedeye yol açtı.
MECLİS GÜNDEMİNDE SINIR ANLAŞMASI
Arnavutluk Meclisi, aralarında Kuzey Makedonya ile ortak sınır kapıları anlaşmasının da bulunduğu çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
İki ülke arasındaki sınır geçişlerinde ortak kontrol uygulamalarını öngören söz konusu anlaşma genel kurulda kabul edildi. Fakat muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan öğrenci gösterilerinin de meclis gündemine taşınmasını talep etti.
SANDALYELER MASALARIN ÜZERİNE KONULDU
Muhalefet cephesinin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine tansiyon aniden yükseldi. Muhalif milletvekilleri, devam eden meclis oturumunu engellemek amacıyla sandalyelerini masaların üzerine koyarak eylem başlattı.
Bu girişimin ardından muhalefet milletvekilleri ve iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri arasında karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı. Genel kurul salonunda meydana gelen şiddetli gerilimin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, kalan gündem maddelerinin tartışılmadan doğrudan oylanmasına karar verdi.
SOKAKLARI BIRAKMAYACAKLAR
Arnavutluk genelinde öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlattığı protestolar, zaman zaman şiddet eylemlerine sahne olmuştu.
Eğitim sistemindeki aksaklıkların giderilmesini isteyen öğrenciler, talepleri karşılanana kadar sokakları terk etmeyeceklerini bildiriyor.