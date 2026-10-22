Arnavutluk Meclisinde, ülkede 10 gündür devam eden öğrenci gösterilerinin genel kurul gündemine alınması talebi, milletvekilleri arasında şiddetli arbedeye yol açtı.

Arnavutluk siyasetinde öğrenci protestoları ekseninde başlayan kriz, meclis çatısı altında fiziki çatışmaya dönüştü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır)

MECLİS GÜNDEMİNDE SINIR ANLAŞMASI

Arnavutluk Meclisi, aralarında Kuzey Makedonya ile ortak sınır kapıları anlaşmasının da bulunduğu çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.