Biden adaylıktan çekilecek mi? ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!

BIDEN'A ÇEKİL BASKISI Demokratlar Biden'ın yarıştan çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasını isterken medya da Biden'a "çekil" baskısı yaptı.

Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump 'ın suikast girişimine uğraması dengeleri daha da değiştirdi. Trump anketlerde fırlatken Biden adeta çakıldı.

BARACK OBAMA TOPA GİRDİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

Obama ve Biden

Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.