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Biden adaylıktan çekilecek mi? ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!

ABD'de Joe Biden'a "çekil" baskısı artıyor... Eski ABD Başkanı Donald Trump ile çıktığı düello sonrası adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden yarışa devam edeceğini söyledi. Ancak Trump'ın uğradığı suikast sonrası kazanma şansı daha da düşen Biden'ın adaylığı da tehlikeye giriyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın devreye girdiği ve Joe Biden'a 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolun daraldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 21:12 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 21:25
Biden adaylıktan çekilecek mi? ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!

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ABD'de Joe Biden'ın adaylığı tartışılıyor.

28 Haziran'da düelloya çıktığı Donald Trump karşısında yer yer kekeleyen ve düşük performans sergileyen Joe Biden demokratları panikletti.

BIDEN'A ÇEKİL BASKISI
Demokratlar Biden'ın yarıştan çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasını isterken medya da Biden'a "çekil" baskısı yaptı.

Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştıTrump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı

Son olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine uğraması dengeleri daha da değiştirdi. Trump anketlerde fırlatken Biden adeta çakıldı.

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BARACK OBAMA TOPA GİRDİ
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

Obama ve BidenObama ve Biden

Haberde, Obama'nın, 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi.

Obama'nın birçok kaygılı Demokrat'tan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde, Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.

Daha önce, Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderler de Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı.

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İLK CANLI YAYIN VE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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