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Joe Biden neden gitmiyor? Canlı yayın fiyaskosunun ardından The Economist sordu! Trump’tan ders aldı: Adaylıktan çekilmiyor çünkü…

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump’ın 27 Haziran’da CNN’de katıldığı canlı yayın düellosu tartışmaların fitilini ateşledi. Düellonun ardından ABD medyasından Biden’a “adaylıktan çekil” çağrısı yağarken İngiliz The Economist “Joe Biden neden gitmiyor?” diye sordu. Peki Biden, tüm baskıya rağmen neden adaylıktan çekilmiyor? Demokratlar Biden için ne planı hazırladı? Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ı işaret eden The Economist, Biden’ın seçim stratejisini analiz etti. İşte, 27 Haziran’dan bu yana seçim sürecindeki ABD’de yaşananlar ve arka planları…

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 10:38 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:57
Joe Biden neden gitmiyor? Canlı yayın fiyaskosunun ardından The Economist sordu! Trump’tan ders aldı: Adaylıktan çekilmiyor çünkü…

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ABD'de Kasım 2024 seçimleri için geri sayım devam ederken Demokratlar aday krizi yaşıyor. ABD Başkanı ve Demokratların adayı Joe Biden ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 27 Haziran'da CNN'de katıldığı canlı yayın fitili ateşledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill BidenABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden

BIDEN NEDEN GİTMİYOR?

Canlı yayın düellosunda kekeleyen ve sözlerini unutan Biden, programa katıldığı günden beri eleştiri oklarının hedefi oldu. New York Times başta olmak üzere ABD medyası Biden'a açıkça adaylıktan çekilme baskısı yaptı. Öte yandan Daily Mail, Demokratların Biden'a el çektirmek için darbe hazırladığını iddia etti. Biden ise tüm bunlara rağmen adaylıktan çekilmiyor.

İngiliz The Economist, "Joe Biden neden gitmiyor?" diye sordu. 28 Haziran'ın yani canlı yayın düellosundan sonraki günün Biden'ın kampanyasındaki en kırılgan gün olduğuna dikkat çeken The Economist, birkaç saat içinde sol Amerikan medyasının önde gelen isimlerinin Biden'a adaylıktan vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

OBAMA'DAN DESTEK: KÖTÜ MÜNAZARALAR OLUR

Demokrat Partili isimler ise görünürde Biden'ın etrafında toplandı. Eski ABD Başkanı Barack Obama kamuoyuna açıklama yaptı ve "Kötü münazara geceleri olur. Bana güvenin, biliyorum." diyerek Biden'a destek verdi. Öte yandan ise Demokrat Partili isimlerin Biden'a kapalı kapılar ardında tuzak hazırladığı iddia ediliyor.

Biden canlı yayın düellosunun ardından cumartesi günü East Hampton'daki bir bağış toplama etkinliğinde "Harika bir gece geçirmedim" diyerek hezimetini itiraf etti. Biden'ın kampanyası kapsamında sorunun Başkan'ın performansı değil, medyanın bunu haberleştirme şekli olduğu öne sürüldü.

Düellonun ardından Biden'a yönelik bağışların arttığı ve 24 saat içinde 27 milyon dolar bağış toplandığı iddia edildi.

BEYAZ SARAY'DAN BIDEN'I KURTARMA HAMLELERİ

Bir diğer yandan ise Biden'ın kameralar kapalı iken "insanüstü" bir performans sergilediği iddia edildi. Bir Beyaz Saray sözcüsü ABD haber kuruluşu Axios'a verdiği demeçte "Başkan sadece günün her saati çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif savaş bölgelerine yapılan dış geziler de dahil olmak üzere genç yardımcılarını yoran bir program sürdürüyor" dedi. The Economist ise "Tek kötü gece iddiası doğru olsaydı Biden bunu kanıtlamak için gazetecilere senaryosuz röportajlarla oturabilirdi ama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Biden'ın tüm çağrılara rağmen neden adaylıktan çekilmediğini sorgulayan The Economist, "Parlamenter sistemin aksine onu tahttan indirecek gerçek bir mekanizma yok." dedi ve Biden ile vekillerinin kenara çekilmesi halinde bölünme korkusunun şimdilik partiyi hizada tutmak için yeterli olduğunu fark ettiklerini belirtti.

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ECONOMIST: TRUMP'TAN DERS ALDI

Biden'ın ezeli rakibi Trump'tan bir ders almış gibi göründüğünü belirten The Economist, "Şu anda Demokrat Parti, başkanın yeniden seçilme çabasının batık maliyetleri, karizmatik bir başkan yardımcısının eksikliği ve hepsinden önemlisi, anlaşmazlığın yalnızca Bay Trump'ın şansına fayda sağlayacağı korkusuyla felç olmuş durumda. Muhtemelen başkanın kendi partisini korkutmasında işe yarayacaktır. Ancak seçmenleri ikna etmek için kusurlu bir strateji." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLAR BIDEN'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ"

ABD basınında Biden'ın adaylıktan çekilmesi için yapılan çağrılar çığ gibi büyürken İngiliz Daily Mail'den flaş bir iddia gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Demokratların "dört büyüğü" eski Başkan Barack Obama, eski aday Hillary Clinton, Senato lideri Chuck Schumer ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosy'nin Biden'a komplo kurduğunu ve adaylıktan çekilmesini isteyeceğini iddia eden Daily Mail, Biden'a "yumuşak bir darbe" yapıldığını ortaya attı. Daily Mail'in iddiasına göre Demokrat Parti'nin içinden üst düzey bir isim dün gece, Başkan Biden'ı devirmek için yumuşak bir darbe planlandığını iddia etti.

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CANLI YAYIN FİYASKOSUNU DEMOKRATLAR MI PLANLADI?

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Demokratların Biden'ı Trump ile canlı yayına, başarısızlığa uğraması için bilerek çıkardığını söyledi. Normal şartlarda kasım seçimlerinden yaklaşık iki ay önce, düzenlenen canlı yayın karşılaşmasının bu kez bu kadar erken yapılmasının, tamamen Biden'ın adaylıktan çektirilmesi için planlandığı iddia edildi.

Hillary Clinton'ın eski bir yardımcısı Daily Mail'e konuştu ve "Daha önce hiç bu kadar erken bir tartışma olmamıştı. Geleneksek olarak tartışmalar temmuz ve ağustos aylarında yapılan Cumhuriyetçi ve Demokrat kongrelerinin ardından yapılıyor. Çoğu yıl ilk tartışma eylül ayı başlarında, kasım seçimlerinden önce yapılır." dedi ve tartışmasının erken yapılmasını Biden'ın yakın çevresinin talep ettiğini belirtti.

Demokratlardan gelen talep Biden'a karşı "yumuşak bir darbe" olarak görülüyor.

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