İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken İngiliz basını resmen Joe Biden'ın fişini çekti.

THE ECONOMIST'TEN BIDEN'A YÜRÜTEÇLİ KAPAK

The Economist, son kapağında Biden'a gönderme yaparken "Bir ülkeyi yönetmenin yolu bu değil" başlığını kullandı.

"ŞAŞKIN VE YAŞLI" ETİKETİ

The Economist, Biden ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 27 Haziran'da CNN'de yaptıkları canlı yayın karşılaşmasını hatırlattı ve Biden için şu ifadeleri kullandı:

Başkanlık tartışması Joe Biden için berbattı ama örtbas edilmesi daha da kötüydü. Şaşkın ve yaşlı bir adamın kelimeleri ve gerçekleri hatırlamakta zorlanmasını izlemek ızdırap vericiydi. Zayıf bir rakibe karşı bir argüman geliştirememesi moral bozucuydu. Ancak kampanyasının on milyonlarca Amerikalının kendi gözleriyle gördüklerini inkar etme operasyonu her ikisinden de daha zehirli, çünkü sahtekarlığı aşağılamaya neden oluyor.

ULUSLARARASI KRİZ ÇIKTIĞINDA NE OLACAK?

Trump'ın başkanlığa uygun olmadığını vurgulayan The Economist, Biden'ın ise daha kötü durumda olduğuna dikkat çekti ve "Başkan kötü bir gece geçirdiği için uluslararası bir krizi askıya alamazsınız. Medicera hakkında bir cümleyi tamamlayamayan birine nükleer kodlar emanet edilmeli mi?" diye sordu.

AMERİKAN SEÇMENİN ÇIKMAZI

ABD'nin Biden ve Trump ile "aciz" ve "konuşulamaz" seçenekleri arasında seçime zorlandığını belirten The Economist, "Amerikalılar daha iyisini hak ediyor" dedi. The Economist ayrıca daha 2022'de Biden'ın yeniden aday olmaması gerektiğini savunduklarını hatırlattı.

ABD medyası da açıkça Biden'ın adaylıktan çekilmesi için baskı yaparken yerine yardımcısı Kamala Harris'in getirileceği konuşulmaya başlandı. İngiliz Financial Times da Harris'in Biden'ın yerini alabileceğini belirtirken Harris'in Trump'a karşı Biden'dan ya da bir diğer adaydan daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini sorguladı.

Financial Times'a göre Demokrat Parti'nin bağış verenleri, Harris'in Biden'ın yerine geçmesi konusunda oldukça kararsız. Financial Times, skandal canlı yayın karşılaşmasını hatırlatırken "Joe Biden'ın felaketle sonuçlanan tartışma performansının Demokrat partiyi paniğe sürüklemesinden dakikalar sonra, Kamala Harris patronunu savunmak için radyo dalgalarına çıktı. Yakında onun yerini alabilir." Dedi.