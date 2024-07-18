Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan sert yanıt: Ne yapılacağına biz karar veririz! | ABD’ye uyarı!

''BÖLGEYİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR''

Ermenistan'da, ABD ile düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bu tatbikatın bölgede ikinci kez yapıldığını hatırlattı. Zaharova, özellikle Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütündeki (KGAÖ) faaliyetlerini fiilen dondurması ve Örgüte yönelik açık eleştiride bulunduğu göz önüne alındığında, bu tatbikatın "son derece üzücü ve endişe verici" olduğunu vurguladı.

Zaharova, Batı'nın bölgede asıl amacının kendi jeopolitik projelerini hayata geçirmek için bir sıçrama tahtası oluşturmak olduğunu dile getirerek, "Bunu yapmak için bölgede halihazırda ivme kazanan tüm barışçıl eğilimleri ortadan kaldırmaları, bölge ülkelerini birbiriyle kavga ettirmeleri, hem Bakü'nün hem de Erivan'ın beyan ettiği siyasi niyetlerin pekişmesini engellemeleri gerekiyor. Şimdi o kırılgan dengeyi bir kez daha bozmak için hem ABD hem de NATO oraya yaklaşıyor." diye konuştu.