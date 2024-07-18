Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’dan sert yanıt: Ne yapılacağına biz karar veririz! | ABD’ye uyarı!

ABD'NİN GÜNEY KAFKASYA MAŞASI: ERMENİSTAN
ABD'nin Ermenistan'da tatbikata katılması ile ilgili olarak bölgedeki duruma ilişkin uyarıda bulunan Zaharova, "Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı, dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi, sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır. Yalnızca bölünme hatları değil, aynı zamanda çatışma ocakları ve sıcak aşamalarını da yaratacaklar." dedi.
BATILILAR, RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE'Yİ DE TEHDİT EDİYOR
Zaharova, Batılıların çılgınca Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da çeşitli işbirliği biçimlerine sürüklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sadece Güney Kafkasya'da değil, çevresinde de Rusya'ya karşı, İran'a karşı ve hatta Türkiye'ye karşı, kendi himayeleri altındaki tatbikat ve eğitim programlarına katarak, NATO silahlı kuvvetleri standartlarını Ermenistan'a dayatıyorlar. Bu, Ermenistan'ın tüm güvenlik sisteminin yeniden biçimlendirilmesine yol açıyor ve bunun sonucunda Batılılar, Ermenistan'ın iç ve dış politikasında ilave nüfuz sahibi oluyor."
Sözcü Zaharova, Rusya'nın, Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere müttefiklik yükümlülüklerine her zaman bağlı olduğunu ve bağlı kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.