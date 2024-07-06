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ABD Başkanı Biden'dan düello savunması: Trump'ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile çıktığı düello sonrası adaylıktan çekilmesi istenen ABD Başkanı Joe Biden ilginç bir şekilde kendisini savundu. Joe Biden ciddi eleştirilere yol açan canlı yayın tartışmasındaki performansını gerekçelendirmek için, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı." ifadelerini kullandı. Öte yandan seçimlerin tarihini karıştıran Biden, "Trump'ı 2020'de yeneceğim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 09:47 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 10:20
ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı

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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump ile çıktığı ve eleştirilerin hedefi olduğu canlı yayın performansını ilginç bir şekilde savundu.

Biden ile eski Başkan Donald Trump 28 Haziran'da düelloda karşı karşıya geldi.

Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi

Donald Trump karşısında yer yer kekeleyen ve ne dediği anlaşılmayan Joe Biden canlı yayın performansı sonrası demokratları da panikletti. Demokratlar Biden'ın yarıştan çekilip yerini Kamala Harris'e bırakmasını istersen medya da Biden'ın fişini çekti.

TIMES VE ECONOMIST'TEN BIDEN'A BIRAK MESAJI
Dünyaca ünlü dergi The Times da düelloyu kapağına taşıdı.

Biden'ın ters yöne ilerlediği bir fotoğrafını koyarak gidici mesajını veren Time kapağa sadece "Panik" yazdı.

Dünyaca ünlü bir diğer yayın organı The Economist ise yürüteçli kapağı ile Biden'ın yaşlılığına dikkat çekerken "Şaşkın ve yaşlı bir adama uluslararası krizler bırakılmalı mı?" sorusunu sordu.

BİDEN'DAN SAVUNMA: TRUMP BAĞIRINCA DİKKATİM DAĞILDI
Tüm tepki ve eleştirilere rağmen yarıştan çekilmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden kendisini savundu.

Biden, canlı yayın tartışmasının ardından aralarında Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının da bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrıların ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi.

Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Münazarayı tekrar seyredip seyretmediğine ilişkin ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim." yanıtını verdi.

"ANKETLERE İNANMIYORUM BEN PUTİN'İ İNDİREN ADAMIM"
Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.

Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak, "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim." ifadelerini kullandı.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım." dedi.

Kendisini eleştirenlerin sorulması üzerine ise Biden, söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini ifade etti.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.

BEN DÜNYAYI YÖNETİYORUM
Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum." diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

2020 GAFI
Öte yandan Biden, Wisconsin'de düzenlediği seçim kampanyasında yaptığı konuşmada yine gaf yaptı.

Joe Biden, Donald Trump'la canlı yayın tartışmasının ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını ifade ederek, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım." dedi.

Biden, bazılarının insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini belirtti.

Dili sürçen Biden 2024 Kasım ayında yapılacak seçimler için "Trump'ı 2020'de yeneceğim." diye konuştu.

Yere düşünce kalkması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "190 dakikalık bir münazaranın 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem." ifadesini kullandı.

Biden, yaşıyla ilgili eleştirilere de "Başkanlık döneminde başarılar ele ederken çok yaşlı değildim." diyerek karşılık verdi.

"Trump'ı yenmek için de çok yaşlı değilim." diyen Biden, Trump'ın "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olduğunu dile getirdi.

Biden, "Trump sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası." ifadelerini kullandı.

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