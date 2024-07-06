ABD Başkanı Biden’dan düello savunması: Trump’ın bağırması dikkatimi dağıttı | Bir de 2020 gafı

Biden, canlı yayın tartışmasının ardından aralarında Demokratlar, destekçileri ve bağışçılarının da bulunduğu birçok kişi tarafından seçim yarışından çekilmesi yönünde çağrıların ardından ilk televizyon röportajını ABC News'e verdi.

BİDEN'DAN SAVUNMA: TRUMP BAĞIRINCA DİKKATİM DAĞILDI Tüm tepki ve eleştirilere rağmen yarıştan çekilmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden kendisini savundu.

Biden, kimsenin kendisinden başkan olmak için daha kalifiye olmadığını savunarak , "Trump'ı yenmek için en kalifiye kişi benim." ifadelerini kullandı.

"ANKETLERE İNANMIYORUM BEN PUTİN'İ İNDİREN ADAMIM" Anketlerde geride olmasına ilişkin ise Biden, "Ben anketlere inanmıyorum." dedi.

Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım." değerlendirmesinde bulundu.

Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum." dedi.

Kendisini 4 yıl daha başkan olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya çok net ifadelerle cevap vermeyen Biden, NATO'yu bir araya getireceğine işaret ederek, "Ben Putin'i indiren adamım." dedi.

Kendisini eleştirenlerin sorulması üzerine ise Biden, söz konusu kişilerin "neden bahsettiğini" bilmediğini ifade etti.

Biden, seçim yarışından çekilmeyeceğini tekrarlayarak, sadece Tanrı'nın onu çekilmeye ikna edebileceğini söyledi.

BEN DÜNYAYI YÖNETİYORUM

Zihinsel sağlığını ölçmek için bir muayeneyi kabul edip etmeyeceğini cevaplamaktan kaçınan Biden, "Her gün yaptıklarımla ben zaten muayeneden geçiyorum." diye konuştu.

Biden, sadece seçim kampanyası yürütmediğini belirterek, "Ben dünyayı yönetiyorum. Mübalağa gibi gelebilir ancak değil, biz dünyanın merkezindeki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.