Suikast girişiminde yeni detay! Trump'ı kulağından vuran 20'lik Thomas Matthew Crooks'un paylaşımı ortaya çıktı: "13 Temmuz prömiyerim olacak"

CROOKS'UN 1 SAAT ÖNCEDEN "ŞÜPHELİ" OLARAK FOTOĞRAFI ÇEKİLİP POLİSLE PAYLAŞILMIŞ

Diğer yandan olay günü Crooks silahını ateşlemeden önce seçim mitingi alanında yaşananalar hakkında da yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin dün Senato üyelerine verdiği kapalı brifingden sızan bilgilere göre, Crooks'un Trump kürsüye çıkmadan 1 saatten önce sırtında çanta ile meydanda dolaştığı, elinde golf sahasında kullanılan telemetre aleti ile ölçümler yaparken kolluk kuvvetlerinin dikkatini çektiği belirtildi.





AP'ye konuşan, söz konusu brifingden bilgisi olan 8 güvenlik yetkilisine göre, Crooks'un "şüpheli" durumunun telsizle üst makamlara haber verildiği, alandan fotoğrafının çekilip paylaşıldığı ancak bu süreçte Crooks'un gözden kaybolarak Trump kürsüye çıktıktan sonra 135 metre uzaklıktaki binanın çatısında görüldüğü aktarıldı.



Mitinge katılanların uyarısı üzerine bina yakınında bulunan yerel bir polis memurunun çatıya çıkmaya çalıştığı, ancak Crooks'un kendisine silah doğrultması üzerine karşılık veremeden geri çekildiği belirtildi. Hemen sonra da Crooks'un Trump'ı hedef alarak silahını ateşlediği bildirildi.

CROOKS, SİLAHI ÖNCEDEN MİTİNG ALANINA SAKLAMIŞ

Fox News'e konuşan Gizli Servis kaynakları, en çok merak edilen sorulardan biri olan, Crooks'un olay günü AR-15 silahını nasıl alana soktuğu üzerine de zanlının silahı önceden alana sakladığına inandıklarını belirtti.



Kaynakların, Crooks'un silahı ne zaman ve nereye sakladığını hala araştırdıklarını kaydederek, "Golf telemetresinden AR-15'e geçtik ve şimdi aradaki boşluğu doldurmamız gerekiyor." dedikleri ifade edildi.



Crooks'un olay günü golf telemetresini taşıdığı gözlemlendiğinde, sadece "şüpheli" statüsünde değerlendirilerek bir "tehdit" olarak algılanmadığını söyleyen yetkililer, ayrıca seçim mitinginde telemetre taşımanın da yasak olmadığı ancak bundan sonra izin verilmeyen ögeler listesine alınabileceği bilgisini paylaştı.



Gizli Servis yetkilileri, Crooks'un saldırıyı gerçekleştirdiği alanın güvenliğinin yerel ve eyalet polislerinin görev alanı içinde olduğunu savunurken, yerel kolluk kuvvetleri de en üst yetkili birim olarak Gizli Servisin böyle bir görevlendirme yapmadığı ve de personel sayılarının buna yeterli olmadığı şeklinde karşılık veriyor.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİ GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜNE TEPKİLİ

Trump'a yönelik suikast girişimini engellemede başarısız olmakla eleştirilen ABD Gizli Servisi üzerinde de baskılar gittikçe artıyor.

Kongre'de Senato üyelerine verilen brifingten sonra dün Milwaukee şehrinde devam eden Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, burada bir grup Cumhuriyetçi Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaştı.



Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, kongre alanında yürüyen Cheatle'nin peşinden giderek, "Bu bir suikast girişimiydi. İnsanlara cevap borçlusun. Başkan Trump'a cevap borçlusunuz." diye bağırdı.