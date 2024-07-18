Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! DEMOKRASİYE SALDIRI

Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

Başkan Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump CESUR DURUŞ

Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.