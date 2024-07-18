Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
DEMOKRASİYE SALDIRI
Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.
Başkan Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump
CESUR DURUŞ
Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump kulağından yaralandı
SEÇİM MESAJI: HAYIRLARA VESİLE OLSUN
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.