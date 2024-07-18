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Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan görüşmede Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:56 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 17:33
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü!

DEMOKRASİYE SALDIRI
Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

Başkan Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald TrumpBaşkan Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump

CESUR DURUŞ
Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump kulağından yaralandıABD Başkanı Donald Trump kulağından yaralandı

SEÇİM MESAJI: HAYIRLARA VESİLE OLSUN
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Başkan Erdoğan ile TrumpBaşkan Erdoğan ile Trump

Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

DONALD TRUMP KULAĞINDAN VURULDU
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile yarışacak olan eski ABD Başkanı Donald Trump 14 Temmuz'da Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

Donald Trump kulağından vurulduDonald Trump kulağından vuruldu

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ
Trump, saldırıda kulağından yara alırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan Thomas Matthew Crooks öldürüldü.

Thomas Matthew Crooks öldürüldüThomas Matthew Crooks öldürüldü

TRUMP ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİ
Donald Trump, ise olaydan sonra kısa süreli tedavi görerek seçim çalışmalarına devam etti.

Başkan Erdoğandan Donald Trumpa geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorumBaşkan Erdoğandan Donald Trumpa geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

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