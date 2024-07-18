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Joe Biden Kovid’e yakalandı! Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor: Bir tweet attı ortalığı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray Biden’ın Kovid-19’a yakalandığını duyururken Başkan ise X hesabından paylaşım yaptı ve “Hastayım” dedi. İngiliz basını Biden’ın tweetinin tuhaflığına dikkat çekerken akıllara “Biden Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor” sorusu geldi. Peki, Kovid-19’a yakalanan Biden adaylıktan çekilecek mi? İşte, ABD Başkanı Joe Biden’ın hastalığı ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 01:29 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:40
Joe Biden Kovid’e yakalandı! Trump’tan rol mü çalmaya çalışıyor: Bir tweet attı ortalığı karıştırdı

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ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'a yakalandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparken Biden ise X hesabından yaptığı ilginç paylaşımı ile gündem oldu.

Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

SOSYAL MEDYADA DUYURDU: HASTAYIM

Joe Biden, X hesabından "Hastayım" diye bir tweet attı ve gündeme damga vurdu.

İNGİLİZ BASINI "TUHAF TWEET" DEDİ

İngiliz Daily Mail, "81 yaşındaki Biden, Kovid testi pozitif çıktıktan ve küçük Air Force One merdivenlerinden maskesiz bir şekilde yavaşça yürüdükten sadece bir saat sonra 'hastayım' şeklinde tuhaf bir tweet attı" dedi ve Biden'ın tweetinin anlamsızlığını vurguladı.

TRUMP'TAN ROL MÜ ÇALIYOR?

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın geçtiğimiz cumartesi günü Pensilvanya mitingi sırasında silahlı saldırıya uğramasının ardından Biden'ın hastalığını duyurması "Biden Trump'tan rol mü çalıyor?" dedirtti. Zira Trump anketlerde Biden'ın önünde de olsa suikast girişiminin ardından oy oranını artırdığı belirtiliyordu.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Biden'ın doktorunun notuna da yer verilirken notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi. Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Biden salı günü verdiği bir röportajda adaylığını yeniden gözden geçirmesi için ne olması gerektiğine yönelik bir soru karşısında "Eğer ortaya çıkan bir tıbbi rahatsızlığım olsaydı, eğer doktorlar bana gelip 'Şu sorunun var' deseydi" bırakırdım" cevabını verdi. Biden'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından ise ABD basını söz konusu cevabı yeniden gündeme getirdi.

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