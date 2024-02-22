ABD Başkanı Joe Biden, Putin’e küfretti! Kremlin'den 'Sen önce oğluna bak' yanıtı geldi... "Deli o. çocuğu Hunter Biden'dır"

ABD Başkanı Joe Biden, gafları ve unutkanlığının ardından şimdi de küfür kıyamet açıklamaları ile gündemden düşmüyor.



San Francisco'da bir bağış toplama etkinliğine katılan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Çılgın bir 'O. Çocuğu' dedi.

BIDEN SAHNEDE PUTİN'E KÜFRETTİ

Geçtiğimiz günlerde terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun arkasından da küfrettiğine yönelik haberlerle gündem olan Biden, Putin'e sahnede küfretti.

"ÇILGIN BİR O. ÇOCUĞU"

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin şüpheli ölümü nedeniyle Putin'i suçlayan Biden, Putin için "Putin ve diğerleri gibi çılgın bir O. Çocuğumuz var ve daima nükleer savaş konusunda endişelenmek zorundayız ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.

KREMLİN'DEN JET CEVAP: HOLLYWOOD KOVBOYUNA BENZEME ÇABASI

Biden'ın küfürlü çıkışına Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Başkanı'nın başka bir devletin başkanına böyle bir dil kullanmasının Başkanımız Putin'i etkilemesi mümkün değildir. Ancak bu tür kelimeleri kullananları küçük düşürür." dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

Peskov, Biden'ın Putin'e küfretmesi hakkında "Muhtemelen bir Hollywood kovboyuna benzeme çabası" olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev

"BIDEN BUNAMIŞ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN PUTİN'E O.ÇOCUĞU DİYEN BIDEN'A... "OĞLUNA BAK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise "Deli o. çocuğu" ifadesini kullanan Joe Biden'a o çocuğun Hunter Biden olduğunu tekrar hatırlatalım" çıkışında bulundu.



BIDEN'IN 'GURUR' DUYDUĞU OĞLU: SEKS, UYUŞTURUCU, VERGİ KAÇIRMA...

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmek bilmiyor.



Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan oğul Biden, federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlarından yargılanmıştı.



Biden ise "Oğlumla çok gurur duyuyorum" demişti.