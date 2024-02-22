▶️ ABD Başkanı Biden'den Putin'e küfür: "O çılgın bir *** çocuğu"

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarında çığır açtı. San Francisco’da bir bağış toplama etkinliğinde sahneye çıkan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfretti. Rus muhalif Aleksey Navalni’nin ölümünden Putin’i sorumlu tutan Biden, Putin için “Putin ve diğerleri gibi çılgın bir O. Çocuğumuz var ve daima nükleer savaş konusunda endişelenmek zorundayız ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Biden’ın Putin’e küfretmesinin “Muhtemelen bir Hollywood kovboyuna benzeme çabası” olduğunu söyledi.