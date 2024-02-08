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Gazze'de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden'dan İsrail'e göstermelik 'abarttınız' tepkisi | Yine gaf... "Meksika Devlet Başkanı Sisi"

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına koşulsuz destek çıkıp, mühimmat takviyesi yaparak akan kana ortak olan ABD günah çıkartıyor... ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki (7 Ekim saldırılarına) karşılığının "çok abartılı" olduğunu düşündüğünü söyledi. İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması yapılması ve Gazze'deki çatışmalara "sürdürülebilir bir ara" verilmesi için çok çalıştıklarını iddia eden Biden, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi. Öte yandan kendisine "yaşlı ve hafızası iyi değil" diyen Özel Yetkili Savcı Hur'a tepki gösteren Biden, "hafızam iyi durumda" dediği basın toplantısında Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 04:52 Güncelleme 09 Şubat 2024, 06:29
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bir kareTerör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bir kare

"İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI ÇOK ABARTILI"
Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı.

Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

GÜNAH ÇIKARTI: GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR
Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı." diye konuştu.

"ESİR TAKASI VE ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUM"
İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, "Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

ÖZEL YETKİLİ SAVCININ RAPORUNA TEPKİ GÖSTERDİ: "HAFIZAM İYİ DURUMDA"
ABD Başkanı Joe Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterirken, aynı toplantıda Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Özel Yetkili Savcı Hur'un kamuoyuna yeni açıkladığı raporu değerlendirdi.

Evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunan Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu." dedi.

Öte yandan aynı raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin metne işlenen bazı ifadelerden rahatsız olduğunu vurgulayan Biden, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu savundu.

"Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." şeklinde konuşan Biden, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

YİNE GAF YAPTI: SİSİ İÇİN "MEKSİKA DEVLET BAŞKANI" DEDİ
Hafızasının iyi durumda olduğunu birkaç kez ifade eden Biden'ın, bu cümlelerinden birkaç dakika sonra Gazze ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu.

Özellikle Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı.

Amerikan medyasında da hafızasının iyi durumda olduğunu söylemesinden hemen sonra Biden'ın Sisi'yi Meksika Devlet Başkanı şeklinde nitelemesinin ciddi soru işaretlerine yol açtığı yorumları öne çıktı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

Ocak 2023'te yapılan iki farklı açıklamada, hem Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, hem de daha sonra evinin bir bölümünde Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait gizli belgeler bulunduğu bildirilmişti.

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