Gazze'de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden'dan İsrail'e göstermelik 'abarttınız' tepkisi | Yine gaf... "Meksika Devlet Başkanı Sisi"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti. Özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.



Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından bir kare "İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI ÇOK ABARTILI"

Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı. Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden



GÜNAH ÇIKARTI: GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı." diye konuştu. "ESİR TAKASI VE ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUM"

İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, "Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.