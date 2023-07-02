Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.07.2023 01:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 01:29
    ABONE OL

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 'gurur duyduğu' oğlu Hunter Biden'ın yeni ifşası çıktı! Bu sefer seks değil: Direksiyon başında esrar

    Adı seks, uyuşturucu, vergi kaçırma ve silah bulundurma skandallarına karışan Hunter Biden'ın direksiyon başında esrar içtiği görüntüler ifşa oldu. Oğul Biden'ın trafik ve güvenlik yasalarını hiçe sayarak bir otoyolda 172mph hız yaptığı (saatte 276 km) kayıtlara geçti. İlgili görüntülerin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kar amacı gütmeyen bir şirket olan Marco Polo tarafından yayılması ise dikkat çekti. Bu bağlamda Takvim.com.tr, ABD Başkanı Joe Biden gurur duyduğu oğlu Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalları detaylarıyla sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Biden’ın yeni ifşası çıktı! Bu sefer seks değil

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmek bilmiyor.

    Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan oğul Biden, geride bıraktığımız günlerde federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı ile anlaşmaya vardı.



    Joe Biden da "Oğlumla çok gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.



    ESRAR ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İFŞALANDI
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Hunter Biden hakkında yeni bir skandal daha patlak verdi. Biden'ın direksiyon başında esrar içerken görüntüleri ifşa oldu.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kar amacı gütmeyen bir şirket olan Marco Polo tarafından yüklenen fotoğraflara göre, 53 yaşındaki Biden'ın 12 Haziran 2018'de Virginia Arlington'daki bir yerleşim bölgesinden geçerken sarılmış bir şeyi tüttürdüğü görülüyor.



        Söz konusu 'esrar' görüntülerinin Hunter Biden'ın seks, uyuşturucu ve diğer skandallarının gün yüzüne çıkmasına sebep olan dizüstü bilgisayarında bulunduğu öğrenildi.

        TRAFİK VE GÜVENLİK YASALARINI HİÇE SAYDI: 172 MPH / 276 KM HIZ
        İfşa olan bir başka görüntü ise Hunter Biden'ın otobanda hız denemesi yaptığı lüks aracından yansıyan gösterge paneli...



        ABD'nin trafik ve güvenlik yasalarını hiçe sayan Biden Las Vegas'a giden bir otoyolda 172mph hız yaptığı (saatte 276 km) gözlemlendi.



        Fotoğrafta: Biden'ın Las Vegas yolunda hız yapıp yasaları çiğnediği lüks spor otomobili



        Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalları detaylarıyla sizler için derledik;

        8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU
        "Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.

        Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.

        HAWAİİ'DEN ÇİN'E LONDRA'DAN ROMA'YA...
        Sızan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma konumlarında çekildiği öğrenildi.

        Fotoğrafların 7.032'sinin Biden'ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasından, 1832'sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken diğer fotoğrafların ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu belirtildi.

            Hunter Biden, dizüstü bilgisayarında bulunan bir makbuzun fotoğrafına göre, 2017 yılında New York'taki kaliteli İtalyan giyim mağazası Riflessi'de toplam 17846.40 Dolarlık harcama yaptı.

            CİNSEL ORGANLARI BLURLAMAK İKİ AY SÜRDÜ
            Görüntüleri sızdıran Marco Polo grubu tüm resimlerde 'cinsel organları blurlamanın' yaklaşık iki ay sürdüğünü belirtti.


            Hunter Biden'ın ölen kardeşinin eşi Hallie Biden ile çıplak görüştüğü görüldü. İkilinin ilişki yaşadığı biliniyor.

            AVUKATLARI SORUŞTURMA TALEP ETTİ
            Hunter Biden'ın avukatları ise, ABD Kongresi'nden "Marco Polo"nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu.


            Fotoğrafta: Ziegler

            PLATFORMUN KURUCUSU ESKİ BEYAZ SARAY ÇALIŞAN ZIEGLER
            Marco Polo, Trump'ın eski Beyaz Saray çalışanı Garrett Ziegler (28) tarafından kuruldu ve kendisini "yolsuzluk ve şantajı açığa çıkaran kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu" olarak tanımlıyor.

            DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLER SIZMIŞTI
            ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın seks ve uyuşturucu partilerine ilişkin görüntüleri de sızmıştı.

            Görüntülerde oğul Biden'ın bir kadınla birlikte olurken elinde silah bulunduğu ve odada uyuşturucu kullandığı görülüyor.

            Videoda Hunter Biden'ın elinde görülen silahın kayıt dışı olduğu iddia edilirken, görüntülerin bir kısmında elindeki silahı kameraya doğrulttuğu dikkat çekti.



            Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu iddia edilirken, Biden'ın aynı dönemde ruhsatsız silahını bir markette çöp kutusuna atmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca hakkında vergi soruşturması da açılmıştı.

            Bu skandal, son dönemde artan silahlı saldırılar nedeniyle Başkan Biden'ın Kongre'den bireysel silahlanmaya karşı kısıtlamalar getirilmesini talep ettiği bir dönemde patlamıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kalleş provokasyon! ’Katil devlet’ sloganları
            Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın 'gurur duyduğu' oğlu Hunter Biden'ın yeni ifşası çıktı! Bu sefer seks değil: Direksiyon başında esrar
                loading
                SON DAKİKA