ABD Başkanı Joe Biden'ın 'gurur duyduğu' oğlu Hunter Biden'ın yeni ifşası çıktı! Bu sefer seks değil: Direksiyon başında esrar

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden imza attığı skandallarla gündemden düşmek bilmiyor.
Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan oğul Biden, geride bıraktığımız günlerde federal gelir vergisini ödememek ve uyuşturucu kullanmasına rağmen silah sahibi olmak suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı ile anlaşmaya vardı.
Joe Biden da "Oğlumla çok gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.
ESRAR ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İFŞALANDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Hunter Biden hakkında yeni bir skandal daha patlak verdi. Biden'ın direksiyon başında esrar içerken görüntüleri ifşa oldu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kar amacı gütmeyen bir şirket olan Marco Polo tarafından yüklenen fotoğraflara göre, 53 yaşındaki Biden'ın 12 Haziran 2018'de Virginia Arlington'daki bir yerleşim bölgesinden geçerken sarılmış bir şeyi tüttürdüğü görülüyor.