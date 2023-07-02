ABD Başkanı Joe Biden'ın 'gurur duyduğu' oğlu Hunter Biden'ın yeni ifşası çıktı! Bu sefer seks değil: Direksiyon başında esrar





Söz konusu 'esrar' görüntülerinin Hunter Biden'ın seks, uyuşturucu ve diğer skandallarının gün yüzüne çıkmasına sebep olan dizüstü bilgisayarında bulunduğu öğrenildi.



TRAFİK VE GÜVENLİK YASALARINI HİÇE SAYDI: 172 MPH / 276 KM HIZ

İfşa olan bir başka görüntü ise Hunter Biden'ın otobanda hız denemesi yaptığı lüks aracından yansıyan gösterge paneli...







ABD'nin trafik ve güvenlik yasalarını hiçe sayan Biden Las Vegas'a giden bir otoyolda 172mph hız yaptığı (saatte 276 km) gözlemlendi.







Fotoğrafta: Biden'ın Las Vegas yolunda hız yapıp yasaları çiğnediği lüks spor otomobili





Daha önce laptopundaki verilerin sızmasıyla seks ve uyuşturucu partileri açığa çıkan Hunter Biden'ın adının karıştığı skandalları detaylarıyla sizler için derledik;

8.864 FOTOĞRAF SIZDI: SEKS VE UYUŞTURUCU

"Marco Polo" isimli bir platform ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 8.864 fotoğrafını sızdırdı.

Söz konusu görüntülerde Biden'ın, uyuşturucu kullandığı ve kadınlarla çıplak ve uygunsuz pozlar verdiği görüldü.