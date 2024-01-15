Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg… Yoksullar kaybederken onlar servetine servet kattı! Dünyanın en zengin beş isminin Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıktı

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin beş kişisi olan Elon Musk , Jeff Bezos, Larry Ellison, Bernard Arnault ve Mark Zuckerberg 'in 2020'den bu yana servetlerini ikiye katladığını, onlar servetini 869 milyar dolara çıkarırken dünyanın en yoksul yüzde 60'ının yani yaklaşık 5 milyar insanın ise para kaybettiğini belirtti.

İş dünyasının "elitleri" bu hafta Davos'ta düzenlenen yıllık Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için bir araya gelirken İngiliz yardım kuruluşu Oxfam ise dünyanın en zengin 5 ismine yönelik listeyi ortaya çıkardı. Oxfam raporuna göre şu anda dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sini bir milyarderin elinde. Bu milyarderler ise yoksullar git gide daha da fakirleşirken servetine servet katıyor.

DAVOS'TAN ÖNCE RAPORLAR YAYIMLANDI

Oxfam'ın hazırladığı raporun detayları, dünyanın en zengin insanlarının siyasi liderler, şirket yöneticileri ve süper zenginlerden oluşan Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentinde bir araya gelmesinin ardından ortaya çıktı.

Raporda zengin ve yoksul arasında her geçen gün büyüyen uçurumun daha da artacağı ve on yıl içinde dünyanın ilk trilyonerinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Öte yandan mevcut eğilimin devam etmesi halinde 229 yıl daha yoksulluğun ortadan kaldırılamayacağı öne sürülüyor.

4 YILDA 3,3 TRİLYON DOLAR ZENGİNLEŞTİLER

Kovid-19 pandemisi ile dünyada eşitsizliğin daha da arttığına dikkat çeken Oxfam, dünyadaki milyarderlerin 2020'ye göre 3,3 trilyon dolar daha zenginleştiğini ve servetlerinin enflasyon oranından üç kat daha hızlı arttığını belirtti.

4,77 MİLYAR İNSAN KAYBETTİ

Wealth X adlı araştırma şirketinin verileri kullanılarak hazırlanan raporda, dünyanın en zengin 5 insanı yani Elon Musk, Berbard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'in toplam servetinin 464 milyar dolara çıktığını yani yüzde 114 artığını belirtiyor. Aynı dönemde dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan en yoksul 4,77 milyar insanın toplam serveti reel olarak yüzde 0,2 azaldı.

MİLYARDERLERİN EPSTEIN BAĞLANTISI!

Özellikle pandemiden bu yana dünyanın dört bir yanında insanlar yüksek enflasyon ile mücadele ederken büyük şirketlerin kar oranlarında ise düşüş olmadı ve kaymak tabakasındaki söz konusu isimler servetine servet kattı. İşçiler ile süper zenginler arasındaki makas git gide artıyor. Peki, dünyanın en zengin beş ismi bu serveti nasıl elde etti?

Dünya ABD'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemi sarsan Epstein skandalını konuşurken Takvim.com.tr dünyanın en zengin beş isminin Epstein ile ilgisini yeniden ortaya çıkardı.

JEFF BEZOS EPSTEIN'IN SEVGİLİSİ İLE KAMPTA GÖRÜLDÜ

Dünyanın en zengin isimlerinden Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein ile bağlantısı 2019 yılında ortaya çıkmıştı. Jeffrey Epstein'ın eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in 2018'de Jeff Bezos'un ev sahipliği yaptığı "inziva" diye tabir edilen bir etkinliğe katıldığı fark edilmişti. Maxwell, Jeff Bezos ve bir grup insan daha "Kamp ateşi" inzivasında bir araya gelmişti.