Facebook’ta pedofili skandalı! Meta çizgiyi aştı: Tepki üzerine tepki yağıyor: Çocuklar resmen tuzağa düşürülüyor

ÇOCUKLAR ARTIK TEHLİKEDE
Ulusal Suç Ajansı Genel Müdürü Graeme Biggar ise Meta'nın mesaj şifreleme uygulaması ile ilgili şöyle konuştu:
Ayda 800 kişiyi (çocuk istismarı nedeniyle) tutukluyoruz ve ayda bin 200 çocuğu koruyoruz. Meta'nın katkısı bunda gerçekten önemliydi bu yüzden bunun azalacağını düşünüyoruz. Aldıkları karar bizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı, uygulamaya koymayı planladıkları tedbirlerin daha önceki düzenlemelerin korunmasını sağlayacağına inanmıyoruz.
Mark Zuckerberg'in şirketi daha önce de "çocuklara karşı işlenen suçları görmezden gelmekle" suçlanmıştı. İcra Kurulu Başkanı Sir Peter Wanless, teknolojinin istismarcıların genç kurbanları istismar etmesini ve görüntüleri diğer suçlularla paylaşmasını kolaylaştırdığını söyledi ve "Bu, halkın çevrim içi ortamda temel çocuk güvenliğine verdiği önceliğe aykırıdır." dedi.
Meta sözcüsü ise pedofiliyi artıracak olan uygulamanın "insanları bilgisayar korsanlarından, dolandırıcılardan ve suçlulardan korumaya yardımcı olacağını" iddia etti.
ÇOCUKLARA CİNSEL İÇERİKLİ REKLAMLAR
The Wall Street Journal da Meta'nın Instagram ve Facebook ile ilgili raporunda, platformlarda "çocukların müstehcen görüntüleri" ve "açıkça cinsel içerikli yetişkinlere yönelik videolar". yer aldığına dikkat çekmişti.
The Journal'ın, Disney ve Pizza Hut gibi markaların seks eylemlerinin simülasyonu ve çocukları içeren müstehcen gönderilerin yanında reklamlarının görüntülendiğini ortaya çıkarmış ve şu ana kadar yalnızca iki marka (arkadaşlık siteleri Bumble ve Match Meta'nın platformlarından uzaklaştırılmıştı.