Facebook’ta pedofili skandalı! Meta çizgiyi aştı: Tepki üzerine tepki yağıyor: Çocuklar resmen tuzağa düşürülüyor

Facebook çocuklar için en büyük tehlike olma yolunda hızla ilerliyor. İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Meta 'nın şifreli mesajlaşmayı uygulamaya koymasının ardından aileleri uyarmaya başladı. The Times'ın haberine göre bir bakan Meta'nın kararını "ahlaki açıdan kınanacak bir karar" olarak tanımlarken çocuk istismarı vakalarının artacağı konusunda uyarıda bulundu.

FACEBOOK'TAN PEDOFİLİ SKANDALI Meta 'nın geçtiğimiz hafta verdiği mesajlaşma hizmetini şifreleme kararının çocuk istismarcılarının ve pedofililerin, çocukların cinsel görüntülerini paylaşmalarına olanak sağlayacağı düşünülüyor. İngiltere İçişleri Bakanı Chris Phillip the Times'a konuştu ve "Meta'nın kararı büyük ölçüde sorumsuzcadır ve binlerce pedofilinin tutuklanmasını engelleyecektir. Bir ebeveyn olarak Meta'nı kârını, çocukları yağmacı cinsel istismarcılardan koruma güvenliğinin önüne koyması ahlaki açıdan kınanacak bir davranıştır. Bu korkunç karardan derhal vazgeçilmelidir. Ulusal Suç Ajansı'nın çocukların bu düzeyde riske maruz kalmaması yönündeki tavsiyesine katılıyorum." ifadelerini kullandı.

AİLELERE FACEBOOK UYARISI: ARTIK NELER OLUP BİTTİĞİNİ GÖREMİYORUZ

Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) operasyonlarından sorumlu genel müdürü Rob Jones ise ailelere çocuklarının Facebook kullanmasına izin verme konusunda "çok dikkatli düşünmelerini" tavsiye edeceğini söyledi ve "Yıllar geçtikçe Meta bize görsel gönderme konusunda çok sorumlu davrandı ve bunun nedeni platformlarında neler olup bittiğini görebilmeleriydi. Şifrelemeyi getirerek platformlarında neler olup bittiğini artık görmeme kararı aldılar ve buna hayret ediyorum. Uçtan uca şifrelemeye geçeceklerini duyurduklarından beri onlara bunu yapmamaları için yalvardık fakat bu hafta anahtarı çevirdiler ve bu yüzden işler bizim için çok daha zorlaştı." dedi.

KURBANLARI KANDIRMAK İÇİN ÇOCUK KILIĞINA GİRİYORLAR

Facebook'ta etkili bir yaş doğrulama sistemi olmadığına dikkat çeken Jones, çocukların yetişkin kılığına, pedofililerin ise potansiyel kurbanlarını kandırmak için çocuk kılığına girdiğini söyledi.

Kullanıcıların web sitesine kaydolmak için 13 yaşında olması gerektiğine dikkat çeken Jones, "Eğer böyle bir platform işletiyorsanız çocukların da bu siteye gireceğini kabul etmeniz gerekir." dedi.