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Pedofili adasından New York’taki Hasidik Yahudi tünellerine! Jeffrey Epstein ile Mossad bağlantısının ardında kim var? Gazze İsrail ile ABD’yi birbirine nasıl düşürdü?

ABD, Jeffrey Epstein dosyası ve New York’ta bulunan yasa dışı Hasidik Yahudi tünelleri ile çalkalanırken Gazze’de üç aydır devam eden soykırımın ortasında meydana gelen hadiseler “CIA-Mossad savaşı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Fuhuş çetesi lideri Epstein’in Mossad bağı ile ilgili tüm detaylar yıllar önce yazılan bir kitapta açıkça ortaya çıktı. Peki, Jeffrey Epstein’in Mossad’a sokan isim kimdi? Jeffrey, eski sevgilisi ve fuhuş çetesinde ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell ile nasıl tanıştı? Jeffrey Epstein’in pedofili adası ile New York’taki yasa dışı Hasidik Yahudi tünelleri arasında nasıl bir ilişki var? İşte, Gazze’deki soykırımın ortasında terör devleti İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki derin çatlağın şifreleri…

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 14:46 Güncelleme 12 Ocak 2024, 14:47
Pedofili adasından New York’taki Hasidik Yahudi tünellerine! Jeffrey Epstein ile Mossad bağlantısının ardında kim var? Gazze İsrail ile ABD’yi birbirine nasıl düşürdü?

ABD'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemi sarsan Jeffrey Epstein dosyası, Mossad-CIA savaşına kadar uzandı. Hollywood'dan dünyaca ünlü siyasilere Epstein listesinde yer alan isimler dünyayı şaşkına çevirirken Jeffrey Epstein kurbanlarının ifadeleri de kan dondurucu detayları birer birer ortaya çıkarıyor. New York'ta Hasidik Yahudilere ait sinagogda bulunan yasa dışı tünelin ardından tüm bu sapkınlıkların neden şimdi ifşa edildiği merak edilirken Jeffrey Epstein hakkında yıllar önce yazılan bir kitap Mossad-CIA savaşının perde arkasına ışık tuttu.

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EPSTEIN ÇETESİNİN SIRLARI BU KİTAPTA

Dylan Howard'ın 2019'da yayımlanan "Epstein: Ölü adamlar masal anlatamaz" adlı kitabı fuhuş çetesi lideri Jeffrey Epstein'ın Mossad bağını açıkça ortaya koyuyor. Epstein'in fuhuş çetesinin İsrail istihbarat ajansı Mossad ile bağı açıkça konuşulurken Dylan Howard ve Melissa Cronin'in "benzerinin daha önce hiç görülmediğini belirttikleri uluslararası bir komployu ortaya çıkarmak için üzerinde sekiz yıl çalıştıkları" kitapta örgütün Mossad bağlantısı açıkça ortaya koyuluyor.

JEFFREY EPSTEIN MOSSAD İLE NASIL TEMAS KURDU?

Jeffrey Epstein ve fuhuş çetesinin yöneticilerinden olan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in İsrail casusları olduğunu belirten Dylan Howard, fuhuş çetesinin Mossad ile ilk temasını da ortaya çıkardı.

Ghislaine Maxwell, babası Robert ve annesi Elizabeth (1987) Ghislaine Maxwell, babası Robert ve annesi Elizabeth (1987)

POLİTİKACILARI VE ÜNLÜLERİ FİLME ALIP ŞANTAJ YAPTILAR

Epstein çetesinin biyografisini ortaya çıkaran kitapta, Ghislaine Maxwell'in babası Robert'ın 1991'de hayatını kaybetmeden önce Jeffrey Epstein'i Mossad yöneticileriyle tanıştırdığı ortaya koyuluyor. Çocuk yaştaki kızların pedofili adasında toplandığı ve dünyaca ünlü oyunculara, siyasilere pazarlandığı artık bilinen bir gerçek. Öte yandan kitapta Epstein ve Ghislaine'ın önde gelen politikacıları ve ünlüleri, reşit olmayan kızlarla beraber olmaları için tuzağa düşürdüğü, filme aldığı ve şantaj yaptığı belirtiliyor. FBI ve New York yetkilileri ise söz konusu kasetlerin varlığı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Ghisaine'ın babası Robert Maxwell'in Jeffrey Epstein'ı casus dünyası ile tanıştırdıktan sonra, 1991'de gizemli bir şekilde yatından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor. Epstein ile Maxwell'i tanıyanlar, çiftin Maxwell'in babasının ölümünden sonra tanıştığını iddia etse de kitapta ikilinin 1980'lerde çıkmaya başladığı iddia ediliyor.

EPSTEIN'I MOSSAD'A MAXWELL'IN BABASI SOKTU

Ghislaine Maxwell'in bir arkadaşı olan Laura Goldman ise yalnızca babasın Robert Maxwell'in casus olmadığını, kızı Ghislaine'ın da babası için çalıştığını ve onun işini sürdürdüğünü belirtiyor. Eski bir İsrail casusu olan Ari Ben-Menashe de Epstein'in istihbarat teşkilatına tanıttığını ve onlardan kendisini grubun bir parçası olarak kabul etmelerini istediğini belirtmiş, ayrıca Ghislaine'ın Epstein ile birlikte teşkilata dahil olduğunu söylemişti.

Robert Maxwell

BILL CLINTON VE EHUD BARAK'I UÇAĞA BİNDİREN GÜÇ

Robert Maxwell'ın Mossad bağlantıları hakkında bir kitap yazan Martin Dillon ise baba Maxwell hakkında "Clinton gibi insanları, Ehud Barak gibi eski bir İsrail başbakanı ile eski bir generali uçaklarına koyabiliyorsanız o zaman gerçekten sizin için önemli biri. Eğer o sizin arkadaşınız olacaksa sizin için çalışacak. O sizin için bir değer olacak. İşte, neler yapabileceğine bakın. O size tüm bu siyasetçilerle ilgili bilgi verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Eski bir CIA terörle mücadele uzmanı Philip Giraldi ise "Önce gelen politikacıların ve ünlülerin genç kızlarla seks yaparken filme alınmasının başka geçerli bir açıklaması yok." şeklinde konuşmuştu.

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PEDOFİLİ EVLERİNİ KAMERALARLA DOLDURDULAR

Epstein kurbanları da pedofili adasındaki evlerinin, yatak odaları ve banyolarının kameralarla donatıldığını, görüntülerin de bir kasada saklandığını söylemişti.

JEFFREY EPSTEIN VE ROBERT MAXWELL: İKİ GİZEMLİ ÖLÜM

Cezaevindeki hücresinde kendisini asmış bir şekilde bulunan Jeffrey Epstein'in gizemli ölümü de Ghislaine Maxwell'in babası Robert Maxwell'in ölümü gibi sır olarak kaldı. Öte yandan Epstein'in pedofili adası ile ilgili belgeler ise son günlerde ortaya dökülüyor. Son yıllarda defalarca kez gündeme gelen dosyaların ilk kez Gazze'deki soykırımın ortasında servis edilmesi ise en çok dikkat çeken noktalardan birisi oldu.

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MOSSAD'DAN ABD'YE EPSTEIN TEHDİDİ

Terör devleti İsrail'in açık destekçisi olan ABD, Gazze'deki soykırıma karşı uluslararası tepkilerin had safhaya ulaşması ve hatta Beyaz Saray'ın da açıkça suçlanmasının ardından oldukça zor duruma düştü. ABD, soykırımcı İsrail'e destek vermeyi sürdürse de Beyaz Saray'da çıkan İsrail karşıtı sesler de önümüzdeki süreçte ABD'nin desteğini çekebileceği yönünde yorumlanmaya başlamıştı.

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ELON MUSK İLE DÜNYAYA MESAJ VERMİŞLERDİ

Soykırımcı İsrail, hem maddi hem de uluslararası kamuoyundaki itibarını korumak için her türlü manevi desteği veren ABD'yi Epstein dosyası ile tehdit mi etti? Tesla'nın ve X sosyal medya platformunun CEO'su Elon Musk'ın kasım ayında İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından soykırımcıya destek vermeye başlaması, Mossad'ın ABD'ye yönelik tehditlerini gözler önüne seren örneklerden yalnızca bir tanesi. Zira Epstein dosyasına adı karışan Elon Musk, katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından neredeyse 180 derece değişmişti. Peki, New York'ta bulunan yasa dışı tüneller Mossad-CIA çatışmasının neresinde?

CIA'DEN KARŞI REST: HASİDİK TÜNELLERİ

Mossad'ın, ABD'nin soykırıma maddi-manevi desteğini çekme ihtimaline karşı atağa geçen ve dünyayı sarsan listeleri ortaya çıkaran hamlesinin ardından New York'taki Hasidik Yahudi sinagogunda yasa dışı tüneller tespit edildi. Yasa dışı tünellerin ucu pedofili, cinsel istismar, tecavüz hatta organ kaçakçılığına kadar varıp büyük infial yaratırken, CIA'in Mossad'ın hamlesine karşı bir hamle yaptığı düşünülmeye başlandı.

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