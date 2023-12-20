Mark Zuckerberg’in kıyamet hazırlığı! Lüks bir kalede yaşamaya karar verdi



NE ARARSAN VAR

İki merkezi malikhane ve 12 bina bulunuyor.

Yer altı sığınağına kaçık tünelleri olacak

30 yatak odası, 30 banyosu var...

Konuklar için halat köprülerle birbirine bağlanan "disk şeklinde" 11 ağaç evi olacak.

Çelik bir kapıya sahip yeraltı sığınağında bir

yaşam alanı ve kontrol odası olacak.

Giriş ve çıkışlarda ses yalıtımlı kapılar ve şifreli kilitler bulanacak.

Çiftlikte gıdalar 140 dönümlük tarım arazisinden sağlanacak.

Mülkte, su deposu ve pompalama sistemi var.

Yerleşkenin etrafına 1,8 metrelik bir duvar çekildi.

Tüm çalışanlara mülkteki işleriyle ilgili gizlilik sözleşmesi imzalattırıldı.

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