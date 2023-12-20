Mark Zuckerberg’in kıyamet hazırlığı! Lüks bir kalede yaşamaya karar verdi

META'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'deki Kauai adasında 100 milyon dolarlık sığınak inşa ettirmeye başladı. Zuckerberg'in yaptırdığı malikhanenin sadece arazisine bile 170 milyon dolar harcadığı anlaşıldı.
META'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'deki Kauai adasında 100 milyon dolarlık sığınak inşa ettirmeye başladı. Zuckerberg'in yaptırdığı malikhanenin sadece arazisine bile 170 milyon dolar harcadığı anlaşıldı.
Kıyamek Günü kalesinde 5 bin metrekare ve 30 yatak odası ve banyo bulunacağı vurgulandı.
İki merkezi malikhaneyi birbirine bağlayan 12 binadan oluşacağı ortaya çıktı. Zuckerberg'in 'kıyamet günü' hazırlıklarını gizlemeye çalıştığı iddia edilen gizli bir projeyle yaptırdığı yer altı sığınağının, kendi yiyecek ve enerji kaynakları bulunan geniş bir yerleşke olduğu hatırlatıldı. Zuckerberg'in Koolau Çiftliği adlı kompleksinin halihazırda kısmen inşa edilmiş durumda ve modern tarihin en pahalı şahsi inşaat projelerinden biri olduğu hatırlatıldı.
NE ARARSAN VAR
İki merkezi malikhane ve 12 bina bulunuyor.
Yer altı sığınağına kaçık tünelleri olacak
30 yatak odası, 30 banyosu var...
Konuklar için halat köprülerle birbirine bağlanan "disk şeklinde" 11 ağaç evi olacak.
Çelik bir kapıya sahip yeraltı sığınağında bir
yaşam alanı ve kontrol odası olacak.
Giriş ve çıkışlarda ses yalıtımlı kapılar ve şifreli kilitler bulanacak.
Çiftlikte gıdalar 140 dönümlük tarım arazisinden sağlanacak.
Mülkte, su deposu ve pompalama sistemi var.
Yerleşkenin etrafına 1,8 metrelik bir duvar çekildi.
Tüm çalışanlara mülkteki işleriyle ilgili gizlilik sözleşmesi imzalattırıldı.