CANLI TAKİP | Katil İsrail’den Gazze’de asırlık soykırım! 100 günlük siyonist terörü 100 yıllık acı

LAHEYDE DAVA GAZZE'DE SOYKIRIM Öte yandan Lahey'de soykırım suçuyla yargılanan terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Güney Afrika tarafından Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan ve Lahey'de yargılanan terör devleti İsrail, dava başladığından bu yana Gazze'deki saldırılarını artırdı. Soykırımcı İsrail, gece boyunca saldırılarını sürdürdü.

Siyonist terör devleti İsrail 'in ABD ve Batı'nın desteği gölgesinde işlediği soykırım tam 100 günü geride bıraktı. SON 100 GÜN 100 YIL GİBİ HİSSEDİLDİ Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze 'deki kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle "Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini" belirtti.

BM: GAZZE'DE YARDIM FELCE UĞRADI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım erişimin engellediğini belirtti. Yılın ilk 11 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su ve diğer hayat kurtarıcı malzeme teslimatından yalnızca beşi gerçekleştirildi.

BM'den yapılan açıklamada "İnsani yardım ortakları, İsrail kontrol noktalarındaki aşırı gecikmeler nedeniyle veya üzerinde anlaşmaya varılan rotaların geçilemez olması nedeniyle iki durumda görevleri iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verilirken ieri girmesine izin verilen beş misyondan yalnızca ikisinin görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini belirtildi. Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

İnsani yardım ortaklarının Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrail yetkililerinin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor. Bu reddetmeler ve ciddi erişim kısıtlamaları, insani yardım ortaklarının anlamlı, tutarlı ve geniş ölçekte yanıt verme yeteneğini felce uğratıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12.04 Filistin Esirler Kulübü ve Esirler İşleri Kurumu, işgal güçlerinin dün akşamdan bu yana Batı Şeria'dan en az 40 vatandaşı tutukladığını bildirdi.

11.15 Irak'taki ABD karşıtı güçler, Suriye'deki iki ABD üssüne yönelik yeni bir saldırıyı üstlendi. İran'a bağlı Irak'taki İslami Direniş grubu, biri Deyrizor vilayetindeki el-Omar petrol sahasında, diğeri ise kuzeydoğu Suriye'deki el-Khadra köyü bölgesinde bulunan iki ABD üssünü hedef almak için insansız hava araçları kullandığını söyledi. Acil can kaybı veya hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Gruptan yapılan açıklamada "İslami Direniş, düşman kalelerine saldırılarını sürdüreceğini vurguluyor" dedi ve daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların bölgedeki Amerikan varlığına ve İsrail'in Gazze'deki ABD destekli savaşına karşı çıkmayı amaçladığını da ekledi.

Savaşın başlangıcından bu yana Irak ve Suriye'deki ABD askeri varlıklarına 130'dan fazla saldırı düzenlendi. Onlarca Amerikan askeri yaralandı fakat hayatını kaybeden herhangi biri olmadı.

10.57 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde siyonist Merkava tankını "El-Yasin 105" ile hedef alarak soykırımcı güçlere karşı makineli tüfekle çatışmaya girdiklerini bildirdi.

06:35 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınlarının adresi, El Halil, Nablus, Beytüllahim ve Kalkilya kentleri oldu.

İsrail ordusunun, "El-Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmasının ardından kentteki bazı noktalara baskınlar düzenlendi.

Askeri araçlar eşliğindeki İsrail güçlerinin hedefi El Halil'e bağlı İzna ve Surif kasabaları oldu. Baskınlarda can kaybı ya da gözaltı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Nablus'un güneyindeki 2 kasaba ve 1 köye giren İsrail güçleri de bazı evlere baskın yaptı. Aynı görüntüler Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde de yaşandı. Kalkilya'da gençler, İsrail güçlerine karşı koymak için araba lastiklerini ateşe verdi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı Filistinli bir grubun İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürülmüş ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada da söz konusu olayda bir İsraillinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİN SAYISI YÜKSELDİ!

12.54 Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

03:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

12 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.20 Soykırımcı İsrail Deir el-Balah'ın güneyindeki Meşal'ah bölgesindeki Fayyad ailesinin evine düzenlediği saldırıda 11 kişiyi öldürdü.

15:08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı

12.40 UNRWA, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki tesislere sığınan en az 330 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Savaşın başlangıcından bu yana tesislerinin ve içeride barınan insanların 230 kez saldırıya uğradığını, 66 farklı tesisin doğrudan vurulduğunu bildiren UNRWA, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon kişiden en az 1,4 milyon Filistinlinin kendi tesislerinde barındığını, yarım milyonunun da onlara yakın bölgelerde kaldığını belirtti.

09.45 Filistin haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında öldürülen 30 kişinin cenazelerinin Han Yunus'taki hastanelere getirildiğini bildirdi.

09.35 Han Yunus'ta evlerin bombalanmasıyla yıkım devam ediyor. Soykırımcı İsrail, perşembe gecesi Gazze'ye yönelik saldırıları artırdı. Deir el-Balah'ta evleri yıkılan 5 Filistinli öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in saldırıları karşısında ambulanslar yaralılara ulaşmakta zorlanıyor.

Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki bölgeler de ağır top atışlarıyla vuruldu. Özellikle Han Yunus'ta ağır bombardımanın devam ettiği bildiriliyor.

09.10 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki saldırıları devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in Deir el-Balah şehrinin batısındaki el-Maşa'la mahallesine düzenlediği saldırıda beş kişinin öldürüldüğü bildirildi. Deir el Balah'ta çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilirken soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Maghazi kampını bir kez daha vurduğu belirtildi.

11 OCAK'TA YAŞANANLAR...

16:57 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.

SOYKIRIMCI HESAP VERECEK

12.12 Terör devleti İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı dava Lahey'de görülmeye başlandı.

00.05 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki saldırısında çocuklar öldü El Cezire muhabiri, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanların barındığı bir tarım arazisini vurması sonrasında aralarında en az dört çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.