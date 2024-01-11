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CANLI | Katil İsrail'in yargılandığı soykırım davası Lahey'de başladı

Son dakika haberi! Katil İsrail, yakıp yıktığı Gazze Şeridi'ndeki katliamın ve işlediği savaş suçlarının hesabını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde verecek. Mahkeme üyesi 5 ülke, İsrail hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu. BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı. Öte yandan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ICJ’deki duruşmaları takip etmek ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunuyor.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme 11 Ocak 2024, 13:42
CANLI | Katil İsrail’in yargılandığı soykırım davası Lahey’de başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı.

İsrail'e soykırım davası Lahey'de başladı!

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık yapılan duruşma canlı yayımlanıyor.

TÜRKİYE'DEN YAKIN TAKİP: TBMM HEYETİ LAHEY'DE
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ICJ'deki duruşmaları takip etmek ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bulunuyor.


İSRAİL GEREKEN ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Lahey'de yargılandığı soykırım davasına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çelik, "İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail'in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

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Bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlenecek, yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

Duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard'ın sunumuyla başladı. Dugard, apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşamış ve aktif şekilde apartheide karşı durmuş bir hukukçu olarak öne çıkıyor.

2001-2008 yıllarında BM Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü olarak görev yapan Dugard, Divan'da çeşitli davalarda geçici yargıç olarak da görev aldı.

Daha önce iki saat olarak açıklanan duruşmaların süresi, İsrail'in talebi üzerine 3 saate çıkarıldı.

GÜNEY AFRİKA'NIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ TEDBİRLER

Güney Afrika, 29 Aralık'taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail'in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI ICJ'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

5 ÜLKE İNSANLIK SUÇLARI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI TALEBİNDE BULUNDU

Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti. Bu 5 ülke, kasım ayında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. İşlenen insanlık suçları hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.

İsrail ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanımıyor. Filistin ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf. Başsavcılık, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili incelemelerini 2015'ten bu yana sürdürüyor.

MAHKEME DÖRT SUÇU YARGILIYOR

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temeli 1998'de kabul edilen Roma Statüsü'ne dayanıyor.

Çalışmalarına 2002'de başlayan mahkeme dört suçu yargılıyor: Soykırım suçu, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu...

Mahkemede devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri başta olmak üzere, sadece gerçek kişiler yargılanıyor.

Mahkeme üç şekilde soruşturma başlatabiliyor.

Başsavcılık, tarafların talebi olmadan soruşturma açabiliyor. Devletlerden gelen talep üzerine soruşturma başlatılabiliyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vakaları savcılığa gönderebiliyor.

FİLİSTİN 2015'TE BAŞVURMUŞ, ANCAK İLERLEME OLMAMIŞTI

Filistin 2015'te, işgal altındaki topraklarında işlenen suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Soruşturma, 6 yıl süren incelemenin ardından 2021'de açıldı. O tarihten bu güne herhangi bir ilerleme olmadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, Netanyahu başta olmak üzere sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarmak gibi önleyici adım atmamakla eleştiriliyor.

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