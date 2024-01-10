Çocuk yatakları ve kan izleri... New York’tan sonra Moskova’da da gizli tünel bulundu! Bebek katilleri sinagoglarda mı saklanıyor?

ABD, başta Epstein olmak üzere fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemden düşmüyor.
ABD, başta Epstein olmak üzere fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemden düşmüyor.
DÜNYA BU TÜNELLERİ MERAK EDİYOR
Aralık ayında keşfedilen ve bir hamama ya da "mikveye" açıldığı düşünülen yasadışı tünellerin inşaat işçileri tarafından doldurulmaya çalışılmasının ardından kaos ortaya çıktı.
SİNAGOG POLİS BASKININA UĞRADI
New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.
Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.
KAN LEKELİ YATAKLAR, BEBEK PUSETİ…
Gizli tünellerde bulunanlar ise kan dondurdu. İçerideki yatakların üzerinde kan lekeleri görülürken, bazı tünellerde ise bebek puseti bulundu.
Tünellerde çıkan delici aletler ve kanlı yataklar, pedofili suçlarının ve organ kaçaklığının yapıldığını ispatlar nitelikte oldu.
TÜNELLER NEDEN MİKVEYE AÇILIYOR? NE AYİNİ PLANLIYORLARDI?
İngiliz Daily Mail, tünelin amacının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Forward.com web sitesi ise tünelin terk edilmiş bir kadın "mikvesine" ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığını iddia etti.
Tünelin sinagogu genişletmek için kazıldığı belirtilirken bunun nasıl yapılacağının ise belli olmadığına dikkat çekildi. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?
Sinagogların bodrum katında küçük bir havuz olan mikve, Yahudilerin ritüellerinden biri. Kadınların adet dönemlerinden sonra ve düğün öncesinde, ayrıca da din değiştirirken mikveye giriyorlar. Tünelin ucunun bir mikveye çıkması, ilerleyen saatlerde tünelden çıkarılan kanlı şilte ve bebek pusetleri ise mikvede siyonistlerin çocukları sapkın ritüellere alet ettiğini açıkça ortaya çıkardı.
MOSKOVA'DA AYNI OLAY!
Korkunç iddiaların olduğu olayla ilgili bir bomba da Moskova'dan geldi.
Sosyal medyada hızla dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı görüldü. Karanlık ve tehlikeli bir tünele inen o yol dehşete düşürdü.
"TÜRKİYE'DEKİ SİNAGOGLAR ARAŞTIRILSIN"
Sinagoglar kaçırılan çocukların tutulduğu yer mi? Organ mafyasının organize olduğu bölgeler sinagog altına gizlenmiş tüneller mi? Tüm soruların yanıtları için Türkiye'de binlerce sosyal medya kullanıcısı harekete geçti. Gündeme oturan olayda vatandaşlar "EGM harekete geçsin", "Türkiye'deki sinagoglar da araştırılsın" yorumlarında bulundu.