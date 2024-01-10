Çocuk yatakları ve kan izleri... New York’tan sonra Moskova’da da gizli tünel bulundu! Bebek katilleri sinagoglarda mı saklanıyor?

Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

KAN LEKELİ YATAKLAR, BEBEK PUSETİ… Gizli tünellerde bulunanlar ise kan dondurdu. İçerideki yatakların üzerinde kan lekeleri görülürken, bazı tünellerde ise bebek puseti bulundu.

Tünellerde çıkan delici aletler ve kanlı yataklar, pedofili suçlarının ve organ kaçaklığının yapıldığını ispatlar nitelikte oldu.

TÜNELLER NEDEN MİKVEYE AÇILIYOR? NE AYİNİ PLANLIYORLARDI?

İngiliz Daily Mail, tünelin amacının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Forward.com web sitesi ise tünelin terk edilmiş bir kadın "mikvesine" ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığını iddia etti.

Tünelin sinagogu genişletmek için kazıldığı belirtilirken bunun nasıl yapılacağının ise belli olmadığına dikkat çekildi. Peki, nedir mikve? Kanlı şiltelerle, bebek pusetleriyle ilgisi ne olabilir?