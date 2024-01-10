PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 21:17 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 21:49

▶️ Sinagog tünelleri skandalı bu seferde Moskova'da görüldü!

Dünya, ABD’de ortaya çıkan kaotik bir olayla sarsıldı. New York’taki Hasidik Yahudi sinagogunda İsrail’den gelen Siyonistlerin kazdığı tüneller ağı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yahudilerin sözde “arınma” ayinleri yaptığı bir mikveye açılan tünellerde kanlı şilteler ve bebek puseti bulundu. Diğer yandan ABD’li komplo teorisyeni Stew Peters, skandala mevzu olan sinagogun 30 yıldır cinsel istismarla anıldığını işaret etti. Tam da bu noktada Moskova'da bulunan bir sinagogta da tıpkı New York'taki sinagogun altına inşa edilen bir tünel bulundu. İşte o tüneller...

SIRADAKİ VİDEO
Hamas katil İsrail'i Gazze'de nasıl pusuya düşürüldü? Dikkat çeken kırmızı üçgen ve Yasin-105 detayı
10.01.2024Çarşamba
▶️ Ekvador'da kartel üyeleri gardiyanları infaz etti! Sansürsüz videosunu izle +18!
10.01.2024Çarşamba
▶️ Kartel üyeleri canlı yayını bastı: Sunucuyu rehin aldı
09.01.2024Salı
▶️ Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor? New York’ta Sinagogun altında 'gizli tünel' krizi: Bebek pusetinde kan...
09.01.2024Salı
▶️ Hahamlardan BM Genel Merkezi'nde 'Gazze’de ateşkes' protestosu!
09.01.2024Salı
Bunlar da Var
Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:55
Gönül Dağı 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
10.01.2024Çarşamba
▶️ EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA 💰 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ek zam yapılacak mı? İşte kök maaş hesaplaması... 02:25
▶️ SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali!
10.01.2024Çarşamba
Silvan Son Dakika Haberleri! Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole devrildi: Yaralılar var! 00:16
Hükümlüleri taşıyan ring aracı devrildi: Yaralılar var!
10.01.2024Çarşamba
▶️ Ekvador’da kartel üyeleri gardiyanları infaz etti! Sansürsüz videosunu izle +18! 00:25
▶️ Ekvador'da kartel üyeleri gardiyanları infaz etti!
10.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA