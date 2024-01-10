Tescilli Türkiye düşmanları Epstein listesinde! Batı’nın ‘entelektüel, dahi, sanatçı’ diye pazarladığı isimler fuhuş çetesinde

Epstein'in fuhuş listesinde yer alan Noam Chomsky, Batı'nın dünyaya "profesör, yazar ve siyasi aktivist" kimliği ile pazarladığı en kritik isimlerden birisi. Geçmişte terör örgütü PKK'ya açık destek veren ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu "insanlık dışı" olarak nitelendirerek "Derhal serbest bırakılmalı" diyen fakat muhalif kesim tarafından da öve öve bitirilemeyen Chomsky, fuhuş listesinde öne çıktı. Fuhuş çetesi lideri Epstein ile görüştüğü ortaya çıkan Chomsky ise sadece "siyasi ve akademik konuları görüşmek üzere" Epstein ile bir araya geldiğini iddia ediyor.

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ABD'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemden düşmeyen, Hollywood yıldızlarından terör devleti İsrail'in eski başbakanına ve hatta İngiltere prensine listede yer alan isimler gündeme damga vururken Batı'nın şişirdiği tüm Türkiye düşmanlarının bir arada olduğu da ayrıca dikkat çekiyor.

SADECE SİYONİST OLDUĞU İÇİN ÖDÜL ALDI: WOODY ALLEN DE ÇETEDE

Epstein listesinde dikkat çeken bir diğer isim ise dünyaca ünlü film yönetmeni Woody Allen. Aynı zamanda senarist, film yapımcısı ve oyuncu olan Allen, Batı'nın dünyaya pazarladığı şişirilmiş isimlerden sadece birisi. Öyle ki Allen, sadece Yahudi kökenli olduğu için Oscar kazanmış bir isim.

MOSSAD İTİRAF ETMİŞTİ: SOYKIRIMCININ ESKİ BAŞBAKANI DA PEDOFİLİ

Terör devleti İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak da listede öne çıkan isimlerden birisi. Epstein ile 36 kez görüştüğü ortaya çıkmış hatta fuhuş çetesi liderinin evine giderken yüzünü fularla kapattığı görüşmüştü. Soykırımcının eski başbakanı ile ilgili deliller ortaya çıkarken eski bir Mossad ajanı ise Epstein'in uluslararası seks ticaretinin, siyasi ve ticari elitlere şantaj malzemesi elde edilen bir tuzak olduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE DÜŞMANI RÜŞVETÇİ SENATÖR: BOB MENENDEZ

Rüşvet skandalının patlamasının ardından görevden istifa eden ABD'li eski senatör Bob Menendez'in eski sevgilisi de Epstein listesine adını yazdırdı. Türkiye düşmanlığı ile bilinen ve Adalar krizinde de açıkça Yunanistan'a destek veren Menendez'in eski sevgilisinin, Epstein'in seks partisinde görüldüğü ortaya çıktı. Reşit olmayan kızlarla katıldığı seks partilerine katılan Gwendolyn Beck'in ismi yayımlanan son listede yer aldı.

Beck, daha önce de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Logo malikanesinde Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell ile görüntülenmişti.