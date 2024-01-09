Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor? New York’ta sinagogun altına kazılan yasadışı tünel ortalığı karıştırdı: Kan lekeli çocuk yatakları bulundu

Tünelin aralık ayında keşfedilmesinin ardından sinagogun liderleri hasarın değerlendirilmesi için yapı mühendislerini çağırmıştı. Pazartesi günü çimento karıştırıcılarının tüneli doldurmak için gelmesinin ardından genç Ortodoks erkekler büyük bir öfkeyle tünellerin girişini gizleyen ahşap duvarları söktü ve doldurulmalarını engellemek için tünellere koştu.

New York polisi olaya müdahale etmeye çalışırken gençlerden biri "Bunu Amerika'da yapmıyoruz." dedi. Hasidik haber sitesi COL Live ise genç erkeklerin çoğunun İsrail'den olduğunu bildirdi.

Birkaç saat sonra New York polisi, Yahudileri kelepçelerle tünellerden çıkarırken bir kişinin ise binanın dışına tünelden çıktığı görüldü.





TÜNELLER NEDEN MİKVEYE AÇILIYOR? NE AYİNİ PLANLIYORLARDI?

İngiliz Daily Mail, tünelin amacının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Forward.com web sitesi ise tünelin terk edilmiş bir kadın "mikvesine" ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığını iddia etti. Tünelin sinagogu genişletmek için kazıldığı belirtilirken bunun nasıl yapılacağının ise belli olmadığına dikkat çekildi.

Tünellerin neden mikveye açıldığı ise merak konusu oldu. Yahudilerde kadınların muayyen dönemlerin ardından arınmak için kullandığı ya da Yahudiliği kabul eden kişilerin zorlu sınavların ardından alındığı bir havuz olan mikvelere yapılan bağlantı gizli ayin planları ile ilişkilendiriliyor.



ÇOCUKLARA TECAVÜZ VE ORGAN KAÇAKÇILIĞI

Bulunan tünellerde çıkan delici aletler ve kanlı yataklar, pedofili suçlarının ve organ kaçaklığının yapıldığını ispatlar nitelikte oldu.

ŞEYTANİ TÖRENLER, ARINMA BANYOLARI VE PEDOFİLİ…

Tüm bu yaşananlar büyük bir infial yaratırken siyonistlerin şeytani törenler, arınma banyoları pedolifi ve organ kaçakçılığı gibi birçok karanlık olayda başrol oynadığı bilinmekte.



Hatırlancağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD'nin fuhuş çetesi Epstein'da bomba isimler ortaya çıkmıştı. İsimlerin arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da yer almıştı. Barak'ın 2013'ten 2017'ye kadar Epstein'in New York'taki evini sık sık ziyaret ettiği görülmüştü.