ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
KİM KARŞILADI
Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüştü.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Blinken daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
Kabul sonrası açıklama yapılmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.
F-16 VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İÇİN NET MESAJ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede muhatabına, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.
Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele aldı.
Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.
İki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.
İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.
Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.
Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.