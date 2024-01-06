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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 17:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan'ın görüşmede Gazze'de derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladığını ayrıca, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından diplomatik kaynaklardan görüşmenin detayları öğrenildi.

GÖRÜŞMEDE F-16 VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ELE ALINDI
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini muhatabına aktardı. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclise ait olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES İLANI VE KESİNTİSİZ İNSANİ YARDIMIN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI
İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan'ın, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak; iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulunduğu öğrenildi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini belirten Bakan Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterdikleri çabalar konusuna da değindiği ifade edildi. Görüşmede, Azerbaycan - Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

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