ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın karanlık geçmişi! Siyonistler tarafından özel yetiştirildi: Beyaz Saray’a işte bu yüzden seçildi

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Gazze'deki soykırıma rağmen Tel Aviv'in yanında durmaya devam ediyor. Beyaz Saray, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlenirken soykırımcıya maddi desteği sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise soykırımcıya verilen destek dolayısıyla en büyük tepkiyi alan isimlerden biri. Peki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kimdir? Sömürgeci kolonyalizme karşı Filistin'in yanında duran ABD'li gazeteci Max Blumenthal, Going Underground adlı TV programında Blinken'ın karanlık geçmişini tek tek anlattı.