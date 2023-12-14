ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın karanlık geçmişi! Siyonistler tarafından özel yetiştirildi: Beyaz Saray’a işte bu yüzden seçildi

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Gazze'deki soykırıma rağmen Tel Aviv'in yanında durmaya devam ediyor. Beyaz Saray, dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlenirken soykırımcıya maddi desteği sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise soykırımcıya verilen destek dolayısıyla en büyük tepkiyi alan isimlerden biri. Peki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kimdir? Sömürgeci kolonyalizme karşı Filistin'in yanında duran ABD'li gazeteci Max Blumenthal, Going Underground adlı TV programında Blinken'ın karanlık geçmişini tek tek anlattı.
BLINKEN SİYONİST OLDUĞU İÇİN GÖREVE GELDİ
Antony Blinken'ın siyonist soyundan dolayı dışişleri bakanlığına getirildiğini söyleyen Blumenthal, Blinken için şu ifadeleri kullandı:
O, siyonist soyundan dolayı dışişleri bakanlığına getirilmiş biri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk İsrail lobicilerinden biri olan ve 1930'larda bir düşünce kuruluşu kurarak siyonist kolonizasyonun tarihi Filistin topraklarında ekonomik açıdan nasıl bereketli ve verimli olabileceğine dair etkili bir makale hazırlayan Maurice Blinken'in torunudur.
İSRAİL LOBİCİLERİ TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİ
Blumenthal, Antony Blinken'ın İsrail lobicisi üvey babası Samuel Pisar tarafından yetiştirildiğine dikkat çekti ve Blinken'ı Senato'nun oylarını toplayarak dışişleri bakanlığına getiren süreci şöyle anlattı:
Bir tür İsrail lobicisi olan üvey babası Samuel Pisar tarafından yetiştirilmiştir. Robert Maxwell'in iş bitiricisi ve bir Mossad ajanı olan merhum Robert Maxwell, İsrail'de fiili bir devlet mezarlığına sahipti ve kötü şöhretli Ghislaine Maxwell'in babasıydı, bu yüzden Tony Blinken, art arda APAC toplantılarına giderek onlara İsrail'in gücüne olan bağlılığını miras aldığını söyleyerek pozisyonuna geldi ve bu şekilde Senato tarafından iki partiden de bir şekilde onay aldı ve olduğu yerde durmasının nedeni budur.