ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine siyoniste arka çıktı: "İsrail mağdur"

Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer vermişti.

Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtmişti.

ÜST DÜZEY YETKİLİ JOSH PAUL İSTİFA ETMİŞTİ: "SİSTEM İŞLEMİYOR"



ABD Dışişlerindeki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürlüğünden "İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığı" gerekçesiyle istifa eden Paul konu hakkında PBS kanalının "Just Foreign Policy" programına konuşt

Paul, Leahy Yasası çerçevesinde, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını hatırlatarak ABD'nin söz konusu ihlalleri denetleyen "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimindeki süreçleri değerlendirdi.

Yasalar çerçevesinde hareket edilmesinin yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini işaret eden Paul, konuyla ilgili "yürürlükteki bazı ABD yasalarının özellikle muğlak bırakıldığını ve bu nedenle de sistemin işlemediğini" savundu.

Bu kapsamdaki incelemeler sırasında biriminin pek çok insan hakları ihlalini raporladığını aktaran Paul, üst kademelerdeki yetkililerin söz konusu raporları göz ardı ederek imzalamadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.