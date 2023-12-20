ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine siyoniste arka çıktı: "İsrail mağdur"

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken; ABD de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek oluyor.
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken; ABD de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek oluyor.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 2023 yılında Amerikan dış politikasının ana başlıklarını ele aldığı basın toplantısında, ağırlıklı olarak Gazze krizini ve Ukrayna'daki savaşın gidişatını değerlendirdi.
Gazze'ye ilişkin skandal açıklamalarına bir yenisini ekleyen Blinken, terör örgütü İsrail'i mağdur olarak tanımlamayı da ihmal etmedi.
SİYONİST İSRAİL'E ARKA ÇIKTI: YALNIZCA MAĞDURDAN TALEP EDİLİYOR
Blinken, yaptığı açıklamada, "Bana çarpıcı gelen şu ki, pek çok ülkenin bu çatışmaya son verilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu duysak da neredeyse hiç kimsenin Hamas'tan sivillerin arkasına saklanmayı bırakmasını, silahlarını bırakmasını, silahlarını bırakmasını talep ettiğini duymuyorum.
teslim olur, Hamas bunu yaparsa yarın bu iş biter. Nasıl oluyor da saldırgandan hiçbir talep gelmiyor, yalnızca mağdurdan talep ediliyor? Hamas'a buna son vermek için gerekeni yapması konusunda baskı yapan güçlü bir uluslararası ses olsaydı iyi olurdu." ifadelerini kullandı.
Blinken, Gazze'de İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının giderek artmasına ilişkin olarak, "İsrail'in (Hamas) tehdidini bertaraf etmekle Gazze'deki sivil kayıplarını azaltma arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanmaya devam ediyoruz. Her ikisini de yapmak stratejik olarak bir gerekliliktir." dedi.
"HAMAS'IN LİDERLERİNE ODAKLANMIŞ OPERASYONLARA GEÇİLDİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Gazze'deki krizin gidişatını değerlendiren Blinken, Hamas'ın direnişini hazmedemeyerek, "Açıktır ki (Gazze'deki) çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor. Biz de orada daha hedef gözetilen, daha az askeri gücün kullanıldığı ve Hamas'ın liderlerine odaklanmış operasyonlara geçildiğini görmek istiyoruz." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirilmişti.
CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum." ifadesini kullanmıştı.
KATLİAM İTİRAFI
Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetmişti.
Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtmişti.
Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer vermişti.
ABD'Lİ 100 DİPLOMATTAN BıDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİREN BİLDİRİ
ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.
Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.
ÜST DÜZEY YETKİLİ JOSH PAUL İSTİFA ETMİŞTİ: "SİSTEM İŞLEMİYOR"
ABD Dışişlerindeki "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürlüğünden "İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığı" gerekçesiyle istifa eden Paul konu hakkında PBS kanalının "Just Foreign Policy" programına konuşt
Paul, Leahy Yasası çerçevesinde, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını hatırlatarak ABD'nin söz konusu ihlalleri denetleyen "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimindeki süreçleri değerlendirdi.
Yasalar çerçevesinde hareket edilmesinin yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini işaret eden Paul, konuyla ilgili "yürürlükteki bazı ABD yasalarının özellikle muğlak bırakıldığını ve bu nedenle de sistemin işlemediğini" savundu.
Bu kapsamdaki incelemeler sırasında biriminin pek çok insan hakları ihlalini raporladığını aktaran Paul, üst kademelerdeki yetkililerin söz konusu raporları göz ardı ederek imzalamadığını dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.
BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.
KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.
BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:
"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."