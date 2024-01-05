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Yeni belgeler ortaya çıktı! Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişki deşifre oldu! MOSSAD için mi çalışıyordu?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Jeffrey Epstein ile ilgili yeni açıklanan mahkeme belgelerinde Epstein’in İsrail eski Başbakanı Ehud Barak ile yaklaşık 36 kez görüştüğü de ortaya konuldu. Barak, 2016 yılında Epstein’in Manhattan'daki evine yüzünü bir fularla kapatak girerken fotoğraflanmıştı. Aynı gün eve genç kadınların da girip çıktığı görülmüştü. Barak ile sık görüşmeler, Epstein’ın MOSSAD için çalıştığı ve ünlülere şantaj yaptığı yolundaki iddiaları yeniden alevlendirildi.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 10:13 Güncelleme 05 Ocak 2024, 11:11
Yeni belgeler ortaya çıktı! Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişki deşifre oldu! MOSSAD için mi çalışıyordu?

Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı.

Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlerden ziyade bu sefer Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in "reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına" ilişkin detaylar öne çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu dosyalarda bir dönem Epstein'ın soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine geniş yer verildi.

MASÖR YA DA HİZMETLİ OLARAK ALIYORDU
Recarey ifadesinde, Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere "pazarlandığını" anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını aktardı.

Dosyalarda ayrıca Maxwell'in Epstein'e reşit olmayan genç kızları bulma konusunda hangi tarihlerde ne şekilde yardımcı olduğuna ilişkin bazı detaylar da yer aldı.

BİLL CLİNTON, EPSTEİN ALEYHİNDE YAZI ÇIKMASINI İSTEMEMİŞ
Dosyalarda yer alan ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanity Fair dergisini "Epstein'in fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması" konusunda tehdit ettiği iddiası yer aldı.

Aynı dosyada Giuffre, Clinton'ın Epstein'in yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de iddia etti. Epstein dava dosyalarının yeni bölümlerinin cuma günü ve gelecek hafta da açıklanmaya devam edeceği ve söz konusu dosyalarda yeni isimlerin de yer aldığı kaydedildi.

Epstein dava dosyaları Aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu dava dosyaları çarşamba gününden itibaren kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.

BİLGİLERİ ŞANTAJ İÇİN Mİ KULLANIYORDU?
Öte yandan Epstein'ın, Mossad için çalıştığı; ABDli demokratların&yıldızlarının pedofili olduğu ve tüm bu bilgileri şantaj için kullandığı iddia edilirken listede yer alan isimler dikkat çelti. Bu isimlerden ilki hüküm giymiş çocuk seks kaçakçısı Jeffrey Epstein'ı savunan ABD'li bi avukat Dershowitz. Dershowitz, daha önce Epstein'in yanı sıra hüküm giymiş tecavüzcü Harvey Weinstein'i de savunmuştu. Listede adı görülen Dershowitz, önümüzdeki günlerde Güney Afrika'nın terör devleti İsrail'e açtığı soykırım davasında İsrail'in savunmasına liderlik edecek.

İSRAİL ESKİ BAŞKANI EVİNDE NE ARIYORDU?
Listede yer alan dikkat çeken ikinci isim ise İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak.

Barak, 35 yıl IDF'de görev yaptıktan sonra 1991-2001 yılları arasında Başbakanlık yapmış ve Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselmişti.

Dosyada yer alan bilgilere göre; Barak, Epstein ile yaklaşık 36 kez görüşmüş ve 2016 yılında Manhattan'daki evine yüzünde bir eşarpla girerken görüntülenmiş. Aynı gün genç kadınlar eve girip çıkarken görülmüştü.

Eski İsrailli casuslar, Epstein'ın uluslararası seks ticaretinin, siyasi ve ticari elitlere şantaj malzemesi elde eden bir bal küpü tuzak operasyonu olduğunu belirttiler.

Yeni listede de adı geçen Prens Andrew, eski bir istihbarat ajanına göre Epstein'ın 'kullanışlı aptalı' olarak nitelendiriliyordu. Andrew güçlü bağlantıları nedeniyle 'Super Bowl kupası' olarak tanımlanıyordu.

İkilinin dostluğu sırasında Andrew, Ghislaine Maxwell ve finansçıyı Londra'daki yüksek sosyete etkinliklerine davet etmiş, hatta Kraliçe, Balmoral malikanesinde kalmalarına izin vermiştir. Andrew o dönemde Birleşik Krallık'ın uluslararası ticaret elçisi olarak görev yapıyor ve hükümetin iş dünyasını yurtdışında tanıtmasına yardımcı oluyordu.

YARARLI BİR APTALDI
Eski Mossad ajanı Ari Ben-Menashe RT International'a verdiği demeçte bu iddiaları doğrular nitelikte 'Prens Andrew'a şantaj yapılmıyordu, o yararlı bir aptal olarak kullanılıyordu. Bazı ünlüleri getirmek için kullanılıyordu" dedi.

Ben Menashe 1977'den 1987'ye kadar İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü için çalıştı. İddiaları Epstein'ın eski 'akıl hocası' Steven Hoffenberg tarafından da desteklendi.

SUİKASTA Mİ KURBAN GİTTİLER?
Epstein'ın kız arkadaşı Maxwell''in İngiliz gazete patronu olan babası Robert Maxwell'in bir Mossad ajanı olduğu ve Epstein ile Kudüs'ün istihbarat teşkilatı arasındaki bağlantıyı sağlamış olabileceği iddia ediliyor.

Epstein'in yargılanmayı beklerken asıldığı iddiası gibi, Maxwell'in de 1991 yılında İspanya açıklarında Lady Ghislaine adlı yatında ölmesi suikast şüphelerini üzerine çekti.

Gazeteci Julie K Brown, Epstein ve Maxwell'in ölümleri arasındaki ürkütücü benzerliklere dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN CASUSLUK İDDİASI
İsrail'in Süper Casusu ve The Life and Murder of a Media Mogul adlı kitapların yazarları Gordon Thomas ve Martin Dillon, Maxwell'in gizemli ölümüne yol açan şeyin, kamusal çıkarları ile 'casusluk' rolü arasındaki çatışma olduğunu öne sürdüler.

Eski Mossad ajanı Ari Ben-Menashe, Epstein'ın işverenleri için casusluk yaptığını ve Ghislaine'in yine devlet kurumu için çalışan babası Robert Maxwell tarafından oyuna getirildiğini ileri sürdü.

Epstein, 2014 yılında CIA'in şimdiki başkanı William J Burns ile birçok kez bir araya gelmişti.

SEÇİM DIŞI BIRAKACAK BİLGİLERE SAHİPTİ
Kardeşine göre Epstein hem Hillary Clinton'ı hem de Donald Trump'ı 2016 genel seçimlerinin dışında bırakacak bilgilere sahipti.

Mark Epstein Çarşamba günü New York Post'a şunları söyledi: 'İşte doğrudan bir alıntı: "Eğer her iki aday hakkında bildiklerimi söyleseydim, seçimi iptal etmek zorunda kalırlardı.' Jeffrey 2016'da bana böyle söylemişti."

Gazeteci Julie K Brown da Epstein'ın İsrail istihbarat servisleriyle 'bağlantılarının olmasının ihtimal dışı olmadığını' belirtti.

Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapor, seks taciri ile CIA'in şu anki başkanı William J Burns arasında, 2008 yılında fuhuş suçundan ilk mahkumiyetinden sonra bile yapılan görüşmeleri ortaya çıkarmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ
Dosyalarda Johanna Sjoberg'ün 2001 yılında Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı, Prens Andrew ise taciz iddiasını reddetti.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı genç kadınlardan hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü.

Bill Clinton'ın temsilcileri, eski başkanın Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.

NELER OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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