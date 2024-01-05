Yeni belgeler ortaya çıktı! Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişki deşifre oldu! MOSSAD için mi çalışıyordu?

Gazeteci Julie K Brown, Epstein ve Maxwell'in ölümleri arasındaki ürkütücü benzerliklere dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN CASUSLUK İDDİASI
İsrail'in Süper Casusu ve The Life and Murder of a Media Mogul adlı kitapların yazarları Gordon Thomas ve Martin Dillon, Maxwell'in gizemli ölümüne yol açan şeyin, kamusal çıkarları ile 'casusluk' rolü arasındaki çatışma olduğunu öne sürdüler.
Eski Mossad ajanı Ari Ben-Menashe, Epstein'ın işverenleri için casusluk yaptığını ve Ghislaine'in yine devlet kurumu için çalışan babası Robert Maxwell tarafından oyuna getirildiğini ileri sürdü.
Epstein, 2014 yılında CIA'in şimdiki başkanı William J Burns ile birçok kez bir araya gelmişti.
SEÇİM DIŞI BIRAKACAK BİLGİLERE SAHİPTİ
Kardeşine göre Epstein hem Hillary Clinton'ı hem de Donald Trump'ı 2016 genel seçimlerinin dışında bırakacak bilgilere sahipti.
Mark Epstein Çarşamba günü New York Post'a şunları söyledi: 'İşte doğrudan bir alıntı: "Eğer her iki aday hakkında bildiklerimi söyleseydim, seçimi iptal etmek zorunda kalırlardı.' Jeffrey 2016'da bana böyle söylemişti."
Gazeteci Julie K Brown da Epstein'ın İsrail istihbarat servisleriyle 'bağlantılarının olmasının ihtimal dışı olmadığını' belirtti.
Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapor, seks taciri ile CIA'in şu anki başkanı William J Burns arasında, 2008 yılında fuhuş suçundan ilk mahkumiyetinden sonra bile yapılan görüşmeleri ortaya çıkarmıştı.
İDDİALARI REDDETTİ
Dosyalarda Johanna Sjoberg'ün 2001 yılında Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı, Prens Andrew ise taciz iddiasını reddetti.
Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı genç kadınlardan hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü.
Bill Clinton'ın temsilcileri, eski başkanın Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.
NELER OLMUŞTU?
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.