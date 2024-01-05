Yeni belgeler ortaya çıktı! Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişki deşifre oldu! MOSSAD için mi çalışıyordu?

Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı. Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlerden ziyade bu sefer Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in "reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına" ilişkin detaylar öne çıktı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu dosyalarda bir dönem Epstein'ın soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine geniş yer verildi.

MASÖR YA DA HİZMETLİ OLARAK ALIYORDU

Recarey ifadesinde, Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere "pazarlandığını" anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını aktardı. Dosyalarda ayrıca Maxwell'in Epstein'e reşit olmayan genç kızları bulma konusunda hangi tarihlerde ne şekilde yardımcı olduğuna ilişkin bazı detaylar da yer aldı.