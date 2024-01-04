ABD’nin fuhuş çetesi Epstein’da bomba isimler ortaya çıktı: Kraliyet Ailesi’ni de Beyaz Saray’ı da vurmuştu! İsrail’in saldırı köpeği de listede: Leonardo di Caprio’dan Michael Jackson’a…

BEKLENEN EPSTEIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Newsweek gazetesi Epstein'in eski ortaklarını, çalışma arkadaşlarını ve kurbanlarının yer aldığı listeyi ortaya çıkardı. Çarşamba günü açıklanan belgelerde adı geçen isimlerin hepsinin Epstein'in "müşteri listesi" olmadığını belirten Epstein'in yayımladığı listede adı geçen isimler ABD'yi birbirine kattı.

ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen 175 kadar kişinin isimlerini gizlemek için yasal bir gerekçe olmadığını belirtmiş ve belgelerin 1 Ocak'tan itibaren açıklanmasına karar vermişti.

BAŞKANLAR, HOLLYWOOD YILDIZLARI, BAKANLAR…

Epstein'ın eski ABD başkanları, dışişleri başbakanları ve İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra Hollywood yıldızları, önde gelen akademisyenler, modellik ve moda endüstrisindeki insanlar ve diğer tanınmış kişiler de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli bağlantısı vardı. Bazı isimler, davada kamuoyundan gizlenmesine rağmen daha önce farklı şekillerde ifşa olmuştu.