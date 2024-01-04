ABD’nin fuhuş çetesi Epstein’da bomba isimler ortaya çıktı: Kraliyet Ailesi’ni de Beyaz Saray’ı da vurmuştu! İsrail’in saldırı köpeği de listede: Leonardo di Caprio’dan Michael Jackson’a…

ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştıracak liste yayımlandı.
ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştıracak liste yayımlandı.
BEKLENEN EPSTEIN LİSTESİ YAYIMLANDI
Newsweek gazetesi Epstein'in eski ortaklarını, çalışma arkadaşlarını ve kurbanlarının yer aldığı listeyi ortaya çıkardı. Çarşamba günü açıklanan belgelerde adı geçen isimlerin hepsinin Epstein'in "müşteri listesi" olmadığını belirten Epstein'in yayımladığı listede adı geçen isimler ABD'yi birbirine kattı.
ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen 175 kadar kişinin isimlerini gizlemek için yasal bir gerekçe olmadığını belirtmiş ve belgelerin 1 Ocak'tan itibaren açıklanmasına karar vermişti.
BAŞKANLAR, HOLLYWOOD YILDIZLARI, BAKANLAR…
Epstein'ın eski ABD başkanları, dışişleri başbakanları ve İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra Hollywood yıldızları, önde gelen akademisyenler, modellik ve moda endüstrisindeki insanlar ve diğer tanınmış kişiler de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli bağlantısı vardı. Bazı isimler, davada kamuoyundan gizlenmesine rağmen daha önce farklı şekillerde ifşa olmuştu.
"CLINTON KIZLARI SEVİYOR"
Fox News, listede dikkat çeken bir isim olarak dünyaca ünlü Yahudi kökenli Amerikalı illüzyonist David Copperfield'ı öne çıkardı. Epstein'in bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde eski ABD Başkanı Bill Clinton için "Clinton kızlardan söz ederek gençleri seviyor." dediğini belirtti.
İSRAİL'İN "SALDIRI KÖPEĞİ" DE O LİSTEDE
Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Alan Dershowitz. Hüküm giymiş çocuk seks kaçakçısı Jeffrey Epstein'ı savunan ABD'li avukat Alan Dershowitz oldu. Dershowitz, daha önce Epstein'in yanı sıra hüküm giymiş tecavüzcü Harvey Weinstein'i de savunmuştu. Listede adı görülen Dershowitz, önümüdeki günlerde Güney Afrika'nın terör devleti İsrail'e açtığı soykırım davasında İsrail'in savunmasına liderlik edecek.
İŞTE İSİM İSİM FUHUŞ, PEDOFİLİ VE İSTİSMAR DOSYASI…
Giufrey v. Maxwell davasında New York Güney Bölgesi tarafından Çarşamba günü açıklanan belgenin içeriği şu şekilde:
Ghislaine Maxwell
Virginia Lee Roberts Giuffre
Kathy Alexander
Miles Alexander
James Michael Austrich
Philip Barden
Cate Blanchett
David Boies
Laura Boothe
Evelyn Boulet
Rebecca Boylan
Joshua Bunner
Naomi Campbell
Carolyn Casey
Paul Cassell
Sharon Churcher
Bill Clinton
David Copperfield
Alexandra Cousteau
Cameron Diaz
Leonardo DiCaprio
Alan Dershowitz
Dr. Mona Devanesan
Bradley Edwards
Amanda Ellison
Cimberly Espinosa
Annie Farmer
Marie Farmer
Alexandra Fekkai
Crystal Figueroa
Anthony Figueroa
Louis Freeh
Eric Gany
Meg Garvin
Sheridan Gibson-Butte
Robert Giuffre
Al Gore
Ross Gow
Fred Graff
Philip Guderyon
Shannon Harrison
Stephen Hawking
Victoria Hazel
Brittany Henderson
Brett Jaffe
Michael Jackson
Carol Roberts Kess
Dr. Karen Kutikoff
Peter Listerman
George Lucas
Tony Lyons
Bob Meister
Jamie A. Melanson
Lynn Miller
Marvin Minsky
David Mullen
Joe Pagano
Mary Paluga
J. Stanley Pottinger
Joseph Recarey
Michael Reiter
Jason Richards
Bill Richardson
Sky Roberts
Scott Rothstein
Forest Sawyer
Doug Schoetlle
Kevin Spacey
Cecilia Stein
Mark Tafoya
Brent Tindall
Kevin Thompson
Donald Trump
Ed Tuttle
Emma Vaghan
Kimberly Vaughan-Edwards
Cresenda Valdes
Anthony Valladares
Maritza Vazquez
Vicky Ward
Jarred Weisfeld
Courtney Wild
Bruce Willis
Daniel Wilson
Andrew Albert Christian Edwards