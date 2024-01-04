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ABD’nin fuhuş çetesi Epstein’da bomba isimler ortaya çıktı: Kraliyet Ailesi’ni de Beyaz Saray’ı da vurmuştu! İsrail’in saldırı köpeği de listede: Leonardo di Caprio’dan Michael Jackson’a…

Beyaz Saray’ı ve İngiliz Kraliyet Ailesi’ni de vuran Jeffrey Epstein davasında günlerdir konuşulan liste ortaya çıktı. İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens ABD eski başkanı Bill Clinton’dan sonra herkesi şoka uğratacağı söylenen liste yayımlandı. Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, fuhuş ağı, pedofili gibi suçlamalarla gündemde olan Epstein davasına yönelik listede Leonardo di Caprio’dan Michael Jackson’a onlarca isim varken en çok dikkat çeken yüzlerden biri ise İsrail’in saldırı köpeği olarak bilinen Alan Dershowitz oldu. İşte, Epstein davasına karışan isimler…

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:35 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:43
ABD’nin fuhuş çetesi Epstein’da bomba isimler ortaya çıktı: Kraliyet Ailesi’ni de Beyaz Saray’ı da vurmuştu! İsrail’in saldırı köpeği de listede: Leonardo di Caprio’dan Michael Jackson’a…

ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştıracak liste yayımlandı.

BEKLENEN EPSTEIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Newsweek gazetesi Epstein'in eski ortaklarını, çalışma arkadaşlarını ve kurbanlarının yer aldığı listeyi ortaya çıkardı. Çarşamba günü açıklanan belgelerde adı geçen isimlerin hepsinin Epstein'in "müşteri listesi" olmadığını belirten Epstein'in yayımladığı listede adı geçen isimler ABD'yi birbirine kattı.

ABD Bölge Yargıcı Loretta Preska, Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen 175 kadar kişinin isimlerini gizlemek için yasal bir gerekçe olmadığını belirtmiş ve belgelerin 1 Ocak'tan itibaren açıklanmasına karar vermişti.

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BAŞKANLAR, HOLLYWOOD YILDIZLARI, BAKANLAR…

Epstein'ın eski ABD başkanları, dışişleri başbakanları ve İngiltere Prensi Andrew'un yanı sıra Hollywood yıldızları, önde gelen akademisyenler, modellik ve moda endüstrisindeki insanlar ve diğer tanınmış kişiler de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli bağlantısı vardı. Bazı isimler, davada kamuoyundan gizlenmesine rağmen daha önce farklı şekillerde ifşa olmuştu.

"CLINTON KIZLARI SEVİYOR"

Fox News, listede dikkat çeken bir isim olarak dünyaca ünlü Yahudi kökenli Amerikalı illüzyonist David Copperfield'ı öne çıkardı. Epstein'in bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde eski ABD Başkanı Bill Clinton için "Clinton kızlardan söz ederek gençleri seviyor." dediğini belirtti.

İSRAİL'İN "SALDIRI KÖPEĞİ" DE O LİSTEDE

Listede yer alan bir diğer dikkat çeken isim ise Alan Dershowitz. Hüküm giymiş çocuk seks kaçakçısı Jeffrey Epstein'ı savunan ABD'li avukat Alan Dershowitz oldu. Dershowitz, daha önce Epstein'in yanı sıra hüküm giymiş tecavüzcü Harvey Weinstein'i de savunmuştu. Listede adı görülen Dershowitz, önümüdeki günlerde Güney Afrika'nın terör devleti İsrail'e açtığı soykırım davasında İsrail'in savunmasına liderlik edecek.

İŞTE İSİM İSİM FUHUŞ, PEDOFİLİ VE İSTİSMAR DOSYASI…

Giufrey v. Maxwell davasında New York Güney Bölgesi tarafından Çarşamba günü açıklanan belgenin içeriği şu şekilde:

Ghislaine Maxwell

Virginia Lee Roberts Giuffre

Kathy Alexander

Miles Alexander

James Michael Austrich

Philip Barden

Cate Blanchett

David Boies

Laura Boothe

Evelyn Boulet

Rebecca Boylan

Joshua Bunner

Naomi Campbell

Carolyn Casey

Paul Cassell

Sharon Churcher

Bill Clinton

David Copperfield

Alexandra Cousteau

Cameron Diaz

Leonardo DiCaprio

Alan Dershowitz

Dr. Mona Devanesan

Bradley Edwards

Amanda Ellison

Cimberly Espinosa

Jeffrey Epstein

Annie Farmer

Marie Farmer

Alexandra Fekkai

Crystal Figueroa

Anthony Figueroa

Louis Freeh

Eric Gany

Meg Garvin

Sheridan Gibson-Butte

Robert Giuffre

Al Gore

Ross Gow

Fred Graff

Philip Guderyon

Shannon Harrison

Stephen Hawking

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Michael Jackson

Carol Roberts Kess

Dr. Karen Kutikoff

Peter Listerman

George Lucas

Tony Lyons

Bob Meister

Jamie A. Melanson

Lynn Miller

Marvin Minsky

David Mullen

Joe Pagano

Mary Paluga

J. Stanley Pottinger

Joseph Recarey

Michael Reiter

Jason Richards

Bill Richardson

Sky Roberts

Scott Rothstein

Forest Sawyer

Doug Schoetlle

Kevin Spacey

Cecilia Stein

Mark Tafoya

Brent Tindall

Kevin Thompson

Donald Trump

Ed Tuttle

Emma Vaghan

Kimberly Vaughan-Edwards

Cresenda Valdes

Anthony Valladares

Maritza Vazquez

Vicky Ward

Jarred Weisfeld

Courtney Wild

Bruce Willis

Daniel Wilson

Andrew Albert Christian Edwards

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