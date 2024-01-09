Epstein adasında neler oluyor? Epstein adası listesinde kimler var? Genelev gibi işletiyordu! İşte Pedofili adasındaki gerçekler...

ABD'de fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein davasında yeni detaylar ortaya çıkarken seks taciri Epstein'in pedofili adası ile ilgili korkunç gerçekler de açıkça gözler önüne serilmeye başladı. Mahkeme belgelerine göre Epstein'in pedofili adasına götürülen kızlara Victoria's Secret çamaşırları verilirken ada, Epstein'in genç kızlarla "dönüşümlü" cinsel ilişkiye girdiği bir "genelev" gibi işletiliyordu.

GENELEV GİBİ İŞLETİYORLARDI: HER KIZA VICTORIA'S SECRET ÇAMAŞIRI

Epstein kurbanlarından Sarah Ransome, Epstein'in eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in kızları pedofili adasında "dönüşüm halinde" tuttuğunu söyledi. Mahkemede ortaya çıkan son belgeler, "anne ayı" olarak adlandırılan Ghislaine Maxwell'in genelev gibi işletilen adaya götürülen kadınlara Victoria's Secret çamaşırları verdiğini ortaya çıkardı.

"BİR KIZIN İŞİ BİTİNCE BAŞKA BİR KIZI ARIYORLARDI"

Epstein-Maxwell çiftinin kurbanlarından birinin ifadesine göre hüküm giymiş seks taciri Maxwell, çok sayıda genç kadını Epstein ile birlikte olmaya ve hizmet etmeye hazırladı. Kurbanlardan Ransome, genç kızların dönüşümlü olarak seks bağımlısını memnun etmek zorunda kaldıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

Jeffrey için gündüzleri ve akşamları rotasyon ziyaretine çağrıldık. İşim bitti, Ghislaine başka bir kızı aradı. Ve işleri bitince başka bir kız çağrıldı. 'Jeffrey seni yatak odasında görmek istiyor.' Bu da istismar edilme sırasının sende olduğu anlamına geliyordu. Bu tür bir şey.

"SÜREKLİ BİR KIZ AKINI VARDI: GHISLAINE ANNE AYI GİBİYDİ

Epstein ve Maxwell tarafından istismar edilen kadınlardan biri olan Ransome, seks karşılığında maddi destek sağladıklarını söyledi. Ransome, ayrıca, "Sürekli bir kız akını vardı. O kadar çok kız vardı ki… Miami'de kızlar vardı. Gelen misafirler vardı…" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Ransome, Maxwell'in operasyonunun yöneticisi olduğunu ve her zaman Epstein'a getirilmeyi bekleyen başka bir kızın olmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu belirtti ve "Biliyor musun, bütün kızlar Ghislaine'e rapor veriyordu. Ghislaine anne ayı gibiydi, ne demek istediğimi anlıyorsun… Kararları o verdi. Ghislaine'i dinlemek zorundaydık.

PEDOFİLİ ADASINDAN YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ransome, ayrıca, kadınların, Epstein'in hizmetine çağrılmamak için nasıl çareler bulduklarını ise şöyle anlattı:

Çağrılmamak için farklı şeyler saklamaya çalıştık. Genellikle ana alanda oturmak zorunda kalırdık. Büyük bir havuz gibiydi ana oturma alanı. Büyük bir masa vardı. Orada oturup masada sanat eserleri yapardık ve her zaman etrafta olmamız gerekiyordu.

Epstein'in kilo vermezse kendisini maddi açıdan mahrum bırakacağını söylediğini belirten Ransome, pedofili adasından yüzerek kaçmaya çalıştığını söyledi.

"SEKS YAPMAYI BIRAKTIĞINIZ ANDA DIŞARIDASINIZ"

Adada geçirdiği zamanları Ransome, "Jeffrey, arkadaşları ve kızlarıyla seks yapmayı bıraktığınız anda dışarıdasınız çünkü aksi takdirde Jeffrey ile ilişki kurmanız için hiçbir neden yok çünkü orada onunla seks yapmak için bulunuyorsunuz." şeklinde anlattı.

Pedofili adası mağduru Ransome, mahkemeye ayrıca, Epstein'ın Marchinkova ile uçakta seks yaptığına tanık olduğunu söyledi ve "Yolcuların geri kalanı uykuya daldı. Uyuyormuş gibi yaptım. Jeffrey uçakta yatağındaydı ve herkesin göreceği şekilde Nadia ile açıkça seks yapıyordu." dedi.

Pazartesi günü Epstein davası ile ilgili yayımlanan dördüncü tur belgelerde aralarında Ransome'un da bulunduğu kadınların 2006 yılında Epstein'ın ABD'deki Virgin Adası'ndaki evinde verdiği pozlar da ortaya çıktı. Fotoğraflar, hüküm giymiş seks taciri Maxwell'in de adada olduğunu kanıtlıyor.