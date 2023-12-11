Arjantin’in ‘Deli’si Javier Milei balkonda! Yahudisever seks koçu yeminini etti: Merkez Bankası için cenaze töreni

Arjantin'in yeni Başkanı Javier Milei , başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın balkonundan halka hitap ederek başkanlık yeminini etti ve koltuğuna geçti. Başkanlık seçimlerinden bu yana ilginç vaatleri, geçmişi ve Yahudi hayranlığı ile manşetlerden eksik olmayan Milei, yemin töreni ile bir kez daha gündeme damga vurdu.

ARJANTİN'İN DELİSİ BALKONDA

Casa Rosada'dan on binlerce kişiye seslenen "El Loco" yani "Deli" lakaplı eski televizyon yıldızı Javier Milei, başkan seçilmesini Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başlangıcıyla karşılaştırdı ve "Berlin Duvarı'nın yıkılmasının dünya için trajik bir dönemin sonunu işaret etmesi gibi bu seçimler de tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi. Milei, ayrıca Arjantin için barış ve refah sözü de verdi fakat vaatleri göz önünde bulundurulduğunda sürecin neler getireceği çok merak ediliyor.

Merkez Bankası'nı kapatma, pesoyu kaldırıp dolara geçme, insan organlarının satışı için bir pazar oluşturma gibi çok sayıda vaadi bulunan Milei'nin balkon konuşması Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçildiği 2017'de yaptığı konuşmaya benzetildi. Milei, "Arjantin bir kan gölüne dönüştü." diyerek özellikle de büyükşehirlerin sokaklarını ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ile savaşma sözü verdi.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ MILEI İÇİN TOPLANDI

İngiliz gazetesi the Guardian; Brezilya'nın eski Başkanı Jair Bolsonaro, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı VI. Felipe ve Şili Cumhuriyetçi Partisi lideri Jose Antonio önünde yemin eden Milei'nin konuk listesinin Arjantin'in Ukrayna'nın en büyük Latin Amerika müttefiki olarak konumlanacağını gösterdiğini belirtti.