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Arjantin’in ‘Deli’si Javier Milei balkonda! Yahudisever seks koçu yeminini etti: Merkez Bankası için cenaze töreni

Arjantin’in “El loco” yani “Deli” lakabıyla bilinen yeni Başkanı Javier Milei, Buenos Aires’teki mecliste düzenlenen yemin töreni ile göreve başlarken gündeme bir kez daha damga vurdu. Başkan seçilmesinin “Berlin Duvarı’nın yıkılması” gibi bir dönemin sonu olduğunu söyleyen Yahudi hayranı olan Milei’nin konuşması eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçildiği 2017’deki konuşmasına benzetildi. Merkez Bankasını kapatma gibi birçok vaadi olan Milei’nin hayranları ise Arjantin Merkez Bankası önünde sembolik bir cenaze töreni düzenledi.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:31
Arjantin’in ‘Deli’si Javier Milei balkonda! Yahudisever seks koçu yeminini etti: Merkez Bankası için cenaze töreni

Arjantin'in yeni Başkanı Javier Milei, başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın balkonundan halka hitap ederek başkanlık yeminini etti ve koltuğuna geçti. Başkanlık seçimlerinden bu yana ilginç vaatleri, geçmişi ve Yahudi hayranlığı ile manşetlerden eksik olmayan Milei, yemin töreni ile bir kez daha gündeme damga vurdu.

ARJANTİN'İN DELİSİ BALKONDA

Casa Rosada'dan on binlerce kişiye seslenen "El Loco" yani "Deli" lakaplı eski televizyon yıldızı Javier Milei, başkan seçilmesini Sovyetler Birliği'nin çöküşünün başlangıcıyla karşılaştırdı ve "Berlin Duvarı'nın yıkılmasının dünya için trajik bir dönemin sonunu işaret etmesi gibi bu seçimler de tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi. Milei, ayrıca Arjantin için barış ve refah sözü de verdi fakat vaatleri göz önünde bulundurulduğunda sürecin neler getireceği çok merak ediliyor.

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Merkez Bankası'nı kapatma, pesoyu kaldırıp dolara geçme, insan organlarının satışı için bir pazar oluşturma gibi çok sayıda vaadi bulunan Milei'nin balkon konuşması Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçildiği 2017'de yaptığı konuşmaya benzetildi. Milei, "Arjantin bir kan gölüne dönüştü." diyerek özellikle de büyükşehirlerin sokaklarını ele geçiren uyuşturucu kaçakçıları ile savaşma sözü verdi.

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BOLSONARO DESTEKÇİLERİ MILEI İÇİN TOPLANDI

İngiliz gazetesi the Guardian; Brezilya'nın eski Başkanı Jair Bolsonaro, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı VI. Felipe ve Şili Cumhuriyetçi Partisi lideri Jose Antonio önünde yemin eden Milei'nin konuk listesinin Arjantin'in Ukrayna'nın en büyük Latin Amerika müttefiki olarak konumlanacağını gösterdiğini belirtti.

Her fırsatta Yahudi olmak istediğini söyleyen Milei'nin yemin törenine on binlerce kişi katıldı. "Trump 2024: Amerika'yı Yeniden Kurtarın" yazılı pankartların görüldüğü meydanda silah yanlısı Bolsonaro tişörtleri giyen Brezilyalı muhafazakarlar da bulunuyordu.

MERKEZ BANKASI'NA CENAZE TÖRENİ

Birçok bakanlığı kapatma sözü veren Milei'nin yönetim politikaları ise çok merak ediliyor. Milei'nin göreve başladığını manşetten duyuran Noticias dergisi "Yeni bir ülke başlıyor: İyisiyle kötüsüyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Milei'nin destekçileri ise cumartesi akşamı Milei'nin kapatma sözü verdiği Merkez Bankası'nın önünde sembolik bir cenaze namazı düzenledi.

Arjantin'in 'Deli'si Javier Milei balkonda!

"BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"

Milei ülkede şok etkisi yaratması beklenen görevine geçerken hükümet karşıtı ilk protestolar da başladı. Buenos Aires merkezli danışmanlık şirketi Cafeidas Grpup'un genel müdürü Juan Cruz Diaz, jürinin önümüzdeki dört yıl içinde ülkesine liderlik edeceği yön konusunda kararsız olduğunu söyledi ve "Bilinmeyen bir bölgeye giriyoruz. Onu yıkıcı bir aday ve yıkıcı bir TV ekonomisti olarak tanıyoruz. Javier Milei'yi başkan olarak tanımıyoruz." dedi.

"TİTANİK GİBİ BATACAĞIZ"

Milei destekçisi Emiliano Garrido ise Milei'nin tedbirlerinin Arjantin pesosunu ne kadar düşürebileceğini bilmediğini fakat alternatifi olmadığını söyledi ve "Ya tamamen geri döneceğiz ya da Titanik gibi batacağız. Tünelin sonunda ışık görmek istiyorsak kendimizi feda etmemiz gerekecek." dedi.

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Arjantin’in ‘Deli’si Javier Milei balkonda! Yahudisever seks koçu yeminini etti: Merkez Bankası için cenaze töreni
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