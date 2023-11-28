Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei ilk yurt dışı ziyaretinde Yahudi Haham’a gitti! Siyonist sever seks koçundan Kudüs sözü

Arjantin'in yeni başkanı Javier Milei, siyonist hayranlığı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan seçildiği günden itibaren dünya basınında dikkat çeken tarzı, organ satışını yasallaştırma ve merkez bankasını kapatma gibi vaatleri ve özgeçmişinde yer alan seks koçluğu ile gündemden düşmeyen Javier Milei, ilk yurtdışı ziyaretinde de siyonist hayranlığı ile konuşuluyor.

YAHUDİ HAYRANI MILEI HAHAM MEZARINDA

Javier Milei, başkan seçildikten sonra yurtdışına yaptığı ilk ziyaretinde ABD'yi seçerken New York'ta Chabad-Lubavitch hareketinin son lideri Hagam Menachem Mendel Schneerson'un mezar yerine gitti ve sürpriz zaferi için teşekkür etti. Yahudilerin hac ibadeti için gittiği mezarlığı ziyaret eden Milei, Yahudi öğretilerine saygısını belirtti.