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Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei ilk yurt dışı ziyaretinde Yahudi Haham’a gitti! Siyonist sever seks koçundan Kudüs sözü

Arjantin’in siyonizm hayranı yeni başkanı Javier Milei, ilk yurtdışı ziyareti için New York’taki Chabad-Lubavitch hareketinin son lideri Haham Menachem Mendenl Schneerson’un mezarına gitti ve sürpriz zaferi için teşekkür etti. Yahudiler’in orada dua etmeyi bir nevi hac ibadeti olarak gördüğü mezarlıkta Yahudi öğretilerine saygısını belirtti. Özgeçmişinde seks koçluğuna kadar siyaset dışında her beceri olan Milei, 10 Aralık’ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk uluslararası ziyaretini Arjantin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma sözü verdiği İsrail’e yapacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 15:53 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:37
Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei ilk yurt dışı ziyaretinde Yahudi Haham’a gitti! Siyonist sever seks koçundan Kudüs sözü

Arjantin'in yeni başkanı Javier Milei, siyonist hayranlığı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Başkan seçildiği günden itibaren dünya basınında dikkat çeken tarzı, organ satışını yasallaştırma ve merkez bankasını kapatma gibi vaatleri ve özgeçmişinde yer alan seks koçluğu ile gündemden düşmeyen Javier Milei, ilk yurtdışı ziyaretinde de siyonist hayranlığı ile konuşuluyor.

Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei Yahudi hayranı çıktı: İsrail’e Kudüs sözü! | Dağınık saçlı başkanın özgeçmişi dikkat çekti: Seks koçluğundan mafyaya…

YAHUDİ HAYRANI MILEI HAHAM MEZARINDA

Javier Milei, başkan seçildikten sonra yurtdışına yaptığı ilk ziyaretinde ABD'yi seçerken New York'ta Chabad-Lubavitch hareketinin son lideri Hagam Menachem Mendel Schneerson'un mezar yerine gitti ve sürpriz zaferi için teşekkür etti. Yahudilerin hac ibadeti için gittiği mezarlığı ziyaret eden Milei, Yahudi öğretilerine saygısını belirtti.

YAHUDİ OLMAK İSTİYOR AMA OLAMIYOR

Katolik bir Hristiyan olan Milei, siyonizm hayranlığını defalarca dile getirdi. Buenos Aires'te bir hahamın yanında çalışan Milei, başkanlık için düzenlediği mitinglerde Tevrat'tan alıntılar yapıyor ve sahnede Yahudilere özgü bir enstrüman olan şofarın ses kayıtlarını açıyordu. Yahudi olmak istediğini pek çok kez söyleyen Milei, Şabat ibadetinin ülkesini yönetme konusunda sorun yaratacağını, bu yüzden de Yahudi olamadığını belirtiyordu.

Milei'nin haham mezarlığı ziyaretinin yanı sıra cumartesi gecesi Şabat'ın sonunu kutlamak için düzenlenen bir törene katıldı.

SOROS'UN ADAMINI YANINA ALDI

Yahudi hayranı Milei, New York gezisine Arjantin'in ABD Büyükelçisi olması beklenen Arjantinli iş insanı Gerardo Werthein ile birlikte katıldı. Milei'ye eşlik eden bir diğer Arjantinli Yahudi iş insanı ise Eduardo Elsztain oldu. Elsztain'in Yahudi finans spekülatörü George Soros'un himayesi altında Chabad sosyal programlarını ve Yahudi gençliği ile ilgili projeleri de desteklediği belirtiliyor.

KOLTUĞA GEÇTİKTEN SONRA İLK HEDEF İSRAİL

Milei, ayrıca, 10 Aralık'ta göreve başladıktan sonra başkan olarak ilk uluslararası seyahatini Arjantin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözü verdiği İsrail'e yapmak istediğini belirtiyor.

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